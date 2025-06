Seiscientos días de genocidio y resistencia

Este 27 de mayo se cumplieron seiscientos días de genocidio en contra de la población palestina, seiscientos días de asesinatos, masacres, bombardeos, hambruna, encarcelamientos, tortura e impunidad. Seiscientos días de lucha y resistencia en contra de un brutal colonialismo.

Pocas veces en la historia de la humanidad un proyecto colonialista, como lo es el sionismo, ha generado tanta simpatía a nivel internacional. No obstante, gracias a la incansable lucha de liberación nacional que durante décadas ha desarrollado el pueblo palestino, el sionismo hoy se encuentra en una de sus peores crisis. Las contradicciones al interior de las élites fascistas que encabezan el gobierno de Israel, y que se jactan de su ideología, como lo declaró en 2018 Miriam Regev, la actual ministra de Transporte e Infraestructura Nacional “Estoy orgullosa de ser fascista”, han mostrado el verdadero rostro criminal del partido Likud y de los bloques de extrema derecha que ganaron las elecciones en 2022.

Tan evidente ha sido su discurso y su práctica de odio y racismo, que nos recuerdan a los nazis, cómo olvidar que la misma Miriam Regev afirmó que los migrantes africanos que trabajaban en Tel Aviv eran “como un cáncer en nuestro cuerpo”. Qué decir de Ayelet Shaked, ex-diputada también del partido Likud, que en julio 2014 declaró en su cuenta de facebook sobre los palestinos “todos son combatientes enemigos, y su sangre caerá sobre sus cabezas. Incluso las madres de los mártires, que las envían al infierno con flores y besos. Deberían desaparecer junto a sus hogares, donde han criado a estas serpientes. De lo contrario, criarán más pequeñas serpientes”. Estas expresiones se vienen reproduciendo desde la Nakba en 1948, el genocidio que cumplió seiscientos días es producto de esta narrativa.

Este grupo de diputadas psicópatas y criminales como son los casos del asesino de Tel Aviv, Benjamín Netanyahu e Itamar Ben Gvir (ministro de seguridad nacional) a pesar de su negativa, cedieron ante la presión internacional para que la ayuda entrara en Gaza a partir del 26 de mayo. Sin embargo, los sionistas y la administración de Donald Trump impusieron que la organización encargada de distribuir el alimento se llevara a cabo por la Gaza Humanitarian Fundation (GHF), una fachada de contratistas militares cuyo objetivo consiste en construir varios centros de distribución en el territorio de Gaza (hasta el momento han construido cuatro), estos centros se ubican cerca de las posiciones militares de Israel que están más fortificadas. Para acceder a la ayuda la población debe someterse a un reconocimiento facial y a la toma de huellas digitales, Jake Wood ex director de GHF y antiguo marine renunció el pasado lunes 27 debido a que la organización no se le permitiría operar de manera independiente. Es decir, las tropas de Israel tendrán el control de las operaciones de GHF. Por su parte la Organización de las Naciones Unidas ha rechazado la propuesta porque resulta evidente el carácter militar de la “ayuda humanitaria”, por medio de la distribución de esta ayuda se busca aislar al movimiento de liberación nacional de la población civil.

Si logran su objetivo en esta operación las Fuerzas Genocidas de Israel podrán elaborar censos para crear bases de datos y rastrear los vínculos entre doctores, líderes tribales, líderes de organizaciones sociales, miembros del cuerpo de seguridad de Gaza, maestras, enfermeras, trabajadores, integrantes de ONG organizaciones sociales y combatientes.

En 2003 la captura de Sadam Husein por parte de los marines se dio gracias a los vínculos que lograron rastrear entre las tribus de la población de Tikrit y el Partido Baaz. En el caso palestino los sionistas del Likud han optado por implementar una estrategia contrainsurgencia y operaciones de inteligencia, después de 600 días de genocidio no han logrado quebrantar la estructura político-militar del movimiento de liberación nacional. Esta estrategia contrainsurgente bajo la fachada de “ayuda humanitaria” es la primera fase del plan que busca vaciar Gaza, para conseguirlo es necesario barrer a las organizaciones que integran el movimiento de liberación nacional.

La heroica resistencia del pueblo palestino, una vez más, se enfrenta a un gran desafió, pero como lo hemos dicho siempre, no sobrevive el más fuerte, sino el mejor organizado, seiscientos días de genocidio y resistencia lo demuestran ¡Viva Palestina Libre!

Por qué bombardea Israel a Irán

Por Jordan Thornton

¿Quieres desviar la atención de tu hambruna masiva intencional de una población civil en Gaza conmocionada, encarcelada y deliberadamente empobrecida, la mitad de la cual son niños?

́.

¿Quieres desviar la atención de tu genocidio en curso, respaldado por Estados Unidos?

́.

¿Quieres desviar la atención de tu cifra confirmada de muertos, que supera los 55.000?

́.

¿Quieres desviar la atención de tu régimen delincuente de extrema derecha, que está a punto de colapsar?

́.

¿Quieres desviar la atención de tu continuo uso ilegal de alimentos como arma y de las nueve masacres perpetradas frente a tus supuestos “centros de ayuda” en 12 días?

�� ́.

¿Quieres desviar la atención de los cientos de miles de personas de todo el mundo que marchan actualmente sobre la Gaza ocupada para poner fin a tu espectáculo de horror criminal, incluyendo a destacados funcionarios estadounidenses y occidentales?

́.

¿Quieres desviar la atención de la prensa occidental que finalmente comienza a notar que tu genocidio en curso se ha extendido a Cisjordania ocupada?

́.

¿Quieres desviar la atención de tus “aliados” que finalmente empiezan a imponer medidas punitivas en respuesta a tus crímenes de guerra y lesa humanidad?

́.

¿Quieres desviar la atención de tu creciente aislamiento internacional, de las protestas globales sin precedentes contra tus crímenes de guerra alimentados por el odio y de tu condición de Estado paria?

́.

¿Quieres desviar la atención de verte obligado a admitir que apoyaste a bandas afines al ISIS que robaban ayuda?

́.

¿Quieres desviar la atención de la condena sin precedentes a tu inexcusable traición a los rehenes y de las exigencias de tu destitución y rendición de cuentas?

́.

¿Quieres desviar la atención de tu juicio por corrupción?

́.

¿Quieres desviar la atención de tu economía en colapso?

́. ¿Impulsado únicamente por la intolerancia y el odio…?

SOBERANÍA O NUEVOS SOCIOS COMERCIALES

Equipo Digital ELN.Comandante Antonio García

Pareciera que Colombia decide jugar políticamente en el nuevo tablero mundial. En tiempos donde las certezas se desvanecen, el país se encuentra en una encrucijada geopolítica histórica.

El acercamiento del gobierno de Gustavo Petro a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, promovida por China, ¿es o no una intención para mover el orden hemisférico establecido desde la Doctrina Monroe?

Mientras Washington frunce el ceño y agita el bolsillo —esa forma de diplomacia coercitiva que consiste en amenazar con cerrar grifos financieros—, Bogotá parece realizar exploración política en el actual contexto internacional. Este zig zag resulta fascinante cuando observamos los pulsos internacionales, que se disputan la influencia sobre nuestros territorios.

China con su paciencia milenaria, inversiones estratégicas y promesas de infraestructura transformadora, podría convertir a Colombia en otro de los cruces de caminos del comercio global. Gustavo Petro promueve ideas como una red ferroviaria interoceánica que impactaría el pacífico colombiano. Estados Unidos, por su parte, recurre al viejo manual de presiones económicas y advertencias sobre las «consecuencias» de desviarse de su órbita.

Las élites colombianas, y sus secuaces defensores del statu quo, pueden estar viendo con horror, cómo se tambalean décadas de alineamiento automático con Washington, mientras otros ya calculan las ganancias a corto plazo, que podrían derivarse de los acuerdos con Beijing. En medio de este baile de intereses, las mayorías populares siguen esperando que de alguna manera estas alianzas se traduzcan finalmente en mejoras concretas para sus vidas.

El gobierno de Petro navega estas aguas turbulentas en la recta final de su mandato. Vemos, por un lado, impulsando su posición regional en medio de la diversificación de alianzas; por otro, mantiene los compromisos fundamentales con los poderes tradicionales que sostienen la economía nacional con amarres en el norte. Conviene recordar que la verdadera soberanía no se construye simplemente cambiando de socios comerciales.

La historia latinoamericana está repleta de ejemplos donde el extractivismo depredador cambió de bandera sin modificar su esencia. Las minas, los campos y los recursos estratégicos siguen siendo explotados bajo lógicas que benefician primordialmente a intereses externos, mientras las comunidades locales reciben las migajas del festín y cargan con los pasivos ambientales.

Mientras tanto, en las calles y territorios, los movimientos sociales y las organizaciones populares observan con mezcla de esperanza y escepticismo. Aprendieron, tras décadas de promesas incumplidas, que su capacidad de presión organizada sigue siendo la única garantía, para que cualquier reconfiguración del tablero internacional se traduzca en avances concretos para las mayorías.

La verdadera partida que se juega no es entre Washington y Beijing, sino entre un modelo de desarrollo extractivista dependiente y la posibilidad de construir una economía soberana al servicio de las necesidades nacionales.

En el tablero internacional la pregunta esencial sigue pendiente, ¿mejores condiciones para quién? Si la diversificación de alianzas no se acompaña de transformaciones estructurales internas, estaremos simplemente cambiando de socios comerciales sin alterar la triste realidad de Colombia.

Meta se va a la guerra

ROSA MIRIAM ELIZALDE / cubadebate.cu

Las grandes tecnológicas ya no ocultan sus alianzas: el negocio está en la guerra, y Meta lo sabe. La empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads ha iniciado una ofensiva directa para integrarse en la arquitectura bélica de EEUU. Según publica esta semana Forbes, el oligopolio de Mark Zuckerberg ha comenzado a contratar a ex funcionarios del Pentágono y asesores de seguridad nacional, como Francis Brennan, ex colaborador de Trump, para dirigir sus relaciones con el aparato estatal y militar.

Este giro corporativo coincide con la apertura de su modelo de inteligencia artificial de código abierto (LLaMA) para ser utilizado por agencias militares y de inteligencia y por contratistas gubernamentales como Lockheed Martin, Booz Allen, Leidos o Palantir. Meta ha justificado esta decisión, según Forbes, como una contribución a la seguridad democrática global, en alusión a la competencia con China.

La noticia no sorprende. Empresas como Meta avanzan decididamente en su integración dentro del complejo industrial-digital-militar, evolución del concepto clásico de complejo militar-industrial, formulado por el presidente de EEUU Dwight D. Eisenhower en 1961, pero adaptado a la era de la tecnología digital, la inteligencia artificial y la guerra informacional.

En New Dark Age: Technology and the End of the Future (Nueva era oscura: Tecnología y el fin del futuro), 2018, James Bridle denunció la alianza entre lo militar y lo civil, con tecnologías como la IA, el reconocimiento facial, los algoritmos de vigilancia masiva o los sistemas de ciberdefensa, que nacen de contratos militares, pero se aplican en sectores civiles y comerciales. A fin de cuentas, apunta Bridle, la red fue construida para la guerra, y nunca ha dejado de estar al servicio de ella, pero sólo ahora las plataformas tecnológicas han hecho pública la relación con el sector militar y su vínculo descarado con el Estado, principal financista de la innovación a través de contratos con el gobierno (en especial con el Departamento de Defensa de EEUU, la OTAN y gobiernos aliados).

Esta reconfiguración se produce en un contexto de acelerado crecimiento del gasto en inteligencia artificial (IA) por el gobierno de EEUU, liderado por el Departamento de Defensa. El objetivo es asegurar la primacía estadounidense en la carrera global por la IA, con un cambio tectónico en el gasto federal. Según el informe del Brookings Institution (marzo, 2024), el valor potencial de los contratos federales de IA se disparó mil 200 por ciento entre agosto de 2022 y agosto de 2023, pasando de 355 millones de dólares a 4 mil 561 millones. El Departamento de Defensa concentró 95 por ciento del total, con 657 contratos en un solo año.

De ahí nacieron proyectos como JEDI, inversión del Pentágono para gestionar la nube militar (Amazon y Microsoft pujaron por el contrato); el uso de tecnologías satelitales privadas (como Starlink) y datos digitales para inteligencia militar; la vigilancia algorítmica, que funciona con la colaboración de Facebook, Twitter y Google con determinados gobiernos para detectar amenazas, y los contratos de OpenAI, Anthropic y otras compañías con el gobierno de EEUU para adaptar sus modelos a usos bélicos. Microsoft informó en un comunicado que vendió servicios avanzados de inteligencia artificial y computación en la nube al ejército israelí para la guerra en Gaza.

Este viraje marca el paso de una etapa experimental -donde abundaban contratos menores para pruebas piloto- a una fase de implementación masiva y estratégica, caracterizada por acuerdos de alto valor, diseñados para acelerar el despliegue de tecnología en el ámbito militar a gran escala. El estudio de Brookings advierte que en el mercado federal de IA se comporta de forma caótica y fragmentada, guiado por la lógica de defensa antes que por principios regulatorios o civiles.

La integración de Meta en el aparato militar no es casualidad, sino un ejemplo claro del tecno-autoritarismo disfrazado de innovación, concepto del analista Evgueni Morozov que describe una nueva era donde se desdibujan quizás para siempre las fronteras entre lo civil y lo militar, entre lo público y lo corporativo. Meta, con su dominio en tecnologías de inmersión, redes sociales y modelado de lenguaje, es una pieza clave en esta arquitectura militar emergente.

Como Mambrú, Zuckerberg se fue a la guerra y a saber en qué otras perversiones andarán él y sus cibercompinches.

Proposición de la boa

(A las puertas de la Tour d’Argent)

No comas nunca nada

que no seas capaz de digerir,

que no seas capaz de vomitar.

Rosario Castellanos. De Viaje Redondo (1972)

www.elzenzontle.org

zenzontl2004@gmail.org

zenzontle@elzenzontle.org