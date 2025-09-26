Jueves, septiembre 25, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Seis sujetos armados en motocicletas asaltan la Bodega Aurrerá de Xilotzingo; huyen con celulares

Se registraron al menos 10 detonaciones de arma de fuego; no se reportan heridos

Seis hombres asaltaron la Bodega Aurrerá de San José Xilotzingo, destrozaron vitrinas y huyeron en motocicletas sin heridos reportados
Seis hombres asaltaron la Bodega Aurrerá de San José Xilotzingo, destrozaron vitrinas y huyeron en motocicletas sin heridos reportados
Isaí Pérez Guarneros

La noche de este jueves, un grupo de al menos seis hombres a bordo de motocicletas amagó con armas de fuego al guardia de seguridad de la Bodega Aurrerá de San José Xilotzingo, en la capital poblana, obligándole a guiarlos hasta el área de telefonía del supermercado.

Ya en el interior, los asaltantes amenazaron a trabajadores y clientes, mientras algunos de ellos, utilizando marros, destrozaron las vitrinas donde se exhibían equipos de cómputo y teléfonos móviles.

Puedes leer: Asaltan KFC de la 11 Sur: clientes y empleados fueron encerrados en bodega

La situación generó pánico entre los presentes: varios clientes que se encontraban lejos del pasillo afectado corrieron hacia la salida, en tanto que algunos empleados optaron por ocultarse en distintas áreas del establecimiento.

Al mismo tiempo, personas que lograron abandonar la tienda alertaron a los servicios de emergencia. Sin embargo, antes de que arribaran agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los delincuentes efectuaron al menos 10 disparos al aire para amedrentar y facilitar su escape. Posteriormente, subieron a sus motocicletas y huyeron con rumbo desconocido.

Hasta el cierre de esta edición no se ha dado a conocer el monto exacto de lo sustraído. No obstante, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas durante el atraco.

En respuesta, la Policía Municipal desplegó un operativo de seguridad en calles y colonias aledañas; pese a ello, no se han registrado detenciones relacionadas con este caso.

Consulta: Narcomenudeo, asalto a transeúntes y robo a transporte público, los delitos que más golpean a Puebla

Temas

Más noticias

Nacional

Para comprar 25% de Banamex “me animó la confianza” que le tengo a Sheinbaum: Chico Pardo

La Jornada -
Julio Gutiérrez Ciudad de México. Fernando Chico Pardo aseguró que adquirió una cuarta parte del Banco Nacional de México (Banamex) por la confianza que tiene...
Internacional

Sopesa Europa derribar cazas y drones rusos que violen espacios aéreos de la OTAN

La Jornada -
Europa Press Madrid. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la posibilidad de derribar cazas y drones rusos que se...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Comando irrumpe en fraccionamiento El Rocío de Atlixco y roba camionetas y objetos de valor por 2 millones de pesos

Isaí Pérez Guarneros -
Alrededor de las 2 de la madrugada de este martes, un comando de al menos cuatro sujetos armados ingresó al Fraccionamiento El Rocío, ubicado...

Vecinos capturan y entregan a presunto ladrón que apuñaló a joven en Bosques de San Sebastián

Isaí Pérez Guarneros -
Vecinos de Bosques de San Sebastián, en la capital poblana, retuvieron, golpearon y entregaron a la Policía Municipal a un hombre que presuntamente apuñaló...

Tres hombres armados despojan a conductor de Uber de auto y pertenencias en Amozoc

Isaí Pérez Guarneros -
La tarde del lunes, tres hombres armados despojaron de su vehículo y pertenencias a un conductor de la plataforma Uber, luego de atender una...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025