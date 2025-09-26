Seis sujetos armados en motocicletas asaltan la Bodega Aurrerá de Xilotzingo; huyen con celulares

La noche de este jueves, un grupo de al menos seis hombres a bordo de motocicletas amagó con armas de fuego al guardia de seguridad de la Bodega Aurrerá de San José Xilotzingo, en la capital poblana, obligándole a guiarlos hasta el área de telefonía del supermercado.

Ya en el interior, los asaltantes amenazaron a trabajadores y clientes, mientras algunos de ellos, utilizando marros, destrozaron las vitrinas donde se exhibían equipos de cómputo y teléfonos móviles.

Puedes leer: Asaltan KFC de la 11 Sur: clientes y empleados fueron encerrados en bodega

La situación generó pánico entre los presentes: varios clientes que se encontraban lejos del pasillo afectado corrieron hacia la salida, en tanto que algunos empleados optaron por ocultarse en distintas áreas del establecimiento.

Al mismo tiempo, personas que lograron abandonar la tienda alertaron a los servicios de emergencia. Sin embargo, antes de que arribaran agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los delincuentes efectuaron al menos 10 disparos al aire para amedrentar y facilitar su escape. Posteriormente, subieron a sus motocicletas y huyeron con rumbo desconocido.

Hasta el cierre de esta edición no se ha dado a conocer el monto exacto de lo sustraído. No obstante, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas durante el atraco.

En respuesta, la Policía Municipal desplegó un operativo de seguridad en calles y colonias aledañas; pese a ello, no se han registrado detenciones relacionadas con este caso.

Consulta: Narcomenudeo, asalto a transeúntes y robo a transporte público, los delitos que más golpean a Puebla