Lunes, octubre 13, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Seis personas armadas roban 6 millones de pesos en joyería de Angelópolis

Paralelamente, otro grupo asaltó una joyería en el Centro Histórico de la capital

Joyería Luxury Gold de Lomas de Angelópolis donde seis delincuentes sustrajeron 6 millones de pesos en joyas durante asalto
Joyería Luxury Gold de Lomas de Angelópolis donde seis delincuentes sustrajeron 6 millones de pesos en joyas durante asalto.
Isaí Pérez Guarneros

Poco después de las 18 horas del sábado, un grupo integrado por cuatro hombres y dos mujeres armadas irrumpió violentamente en la joyería Luxury Gold, ubicada sobre la calle Paseo Sinfonía, en Lomas de Angelópolis, municipio de San Andrés Cholula, donde logró apoderarse de un botín valuado en aproximadamente 6 millones de pesos en joyas. 

Al ingresar, los asaltantes se abalanzaron contra el vigilante del establecimiento, a quien golpearon para inmovilizarlo e impedir que auxiliara al personal o diera aviso a los servicios de emergencia. Posteriormente, encañonaron a los empleados y los obligaron a entregar todas las piezas de valor que se encontraban en exhibición y resguardo. 

De acuerdo con testigos, el atraco duró menos de diez minutos. Una vez que reunieron las joyas, los delincuentes huyeron de la zona a bordo de motocicletas. Aunque los empleados lograron solicitar apoyo a las autoridades, al arribar los agentes de la Policía Municipal los responsables ya habían escapado sin dejar rastro. 

En un principio, el monto de lo robado fue estimado en 2 millones de pesos; sin embargo, tras el recuento de las piezas sustraídas, la cifra ascendió a 6 millones. Según el catálogo de la propia joyería, las piezas más económicas superan los siete mil pesos, mientras que otras alcanzan precios considerablemente más altos. 

De manera simultánea, otro grupo de al menos dos personas asaltó la joyería Havilá, ubicada sobre la 2 oriente del Centro Histórico de la capital poblana. Armados y bajo amenazas, sustrajeron diversas piezas de valor. Hasta el momento, las autoridades no han precisado el monto total de las pérdidas. 

La emergencia generó una intensa movilización de agentes de la Policía Municipal, quienes implementaron un operativo de búsqueda en la zona; no obstante, no se logró la detención de los responsables en un primer momento.  

Sin embargo, ya en la mañana de este domingo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que detuvo a dos implicados en el asalto a la joyería en la 2 Oriente.

Finalmente, las autoridades ministeriales ya investigan ambos atracos para determinar si existe relación entre ellos y lograr la identificación y captura del resto de involucrados. 

Te podría interesar: Robo a negocios en Puebla aumentó 38% en el segundo trimestre de 2025: Canaco

Temas

Más noticias

Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...
Internacional

Hamas insiste en liberación de 7 dirigentes palestinos en canje por rehenes israelíes

La Redacción -
Afp Gaza. Hamas insiste en que la lista de presos que Israel va a excarcelar en virtud del acuerdo de alto al fuego en Gaza...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Seis personas armadas roban 6 millones de pesos en joyería de Angelópolis

Isaí Pérez Guarneros -
Poco después de las 18 horas del sábado, seis delincuentes armados irrumpieron violentamente en la joyería Luxury Gold, ubicada en Paseo Sinfonía, Lomas de Angelópolis, municipio...
00:01:24

Disputas por su representación y una deuda de 1.8 mdp ante CFE, arrastran locatarios del Mercado de El Alto

Patricia Méndez -
Disputas por la dirección y una deuda de 1.8 millones de pesos ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) arrastran los locatarios del Mercado...

Diez hombres armados asaltan una vivienda en Tecamachalco; roban cuatro vehículos y 180 mil pesos

Isaí Pérez Guarneros -
Poco después de las 22 horas del domingo, diez hombres armados irrumpieron en una vivienda ubicada en la comunidad de Lomas de Romero, municipio...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025