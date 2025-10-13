Seis personas armadas roban 6 millones de pesos en joyería de Angelópolis

Poco después de las 18 horas del sábado, un grupo integrado por cuatro hombres y dos mujeres armadas irrumpió violentamente en la joyería Luxury Gold, ubicada sobre la calle Paseo Sinfonía, en Lomas de Angelópolis, municipio de San Andrés Cholula, donde logró apoderarse de un botín valuado en aproximadamente 6 millones de pesos en joyas.

Al ingresar, los asaltantes se abalanzaron contra el vigilante del establecimiento, a quien golpearon para inmovilizarlo e impedir que auxiliara al personal o diera aviso a los servicios de emergencia. Posteriormente, encañonaron a los empleados y los obligaron a entregar todas las piezas de valor que se encontraban en exhibición y resguardo.

De acuerdo con testigos, el atraco duró menos de diez minutos. Una vez que reunieron las joyas, los delincuentes huyeron de la zona a bordo de motocicletas. Aunque los empleados lograron solicitar apoyo a las autoridades, al arribar los agentes de la Policía Municipal los responsables ya habían escapado sin dejar rastro.

En un principio, el monto de lo robado fue estimado en 2 millones de pesos; sin embargo, tras el recuento de las piezas sustraídas, la cifra ascendió a 6 millones. Según el catálogo de la propia joyería, las piezas más económicas superan los siete mil pesos, mientras que otras alcanzan precios considerablemente más altos.

De manera simultánea, otro grupo de al menos dos personas asaltó la joyería Havilá, ubicada sobre la 2 oriente del Centro Histórico de la capital poblana. Armados y bajo amenazas, sustrajeron diversas piezas de valor. Hasta el momento, las autoridades no han precisado el monto total de las pérdidas.

La emergencia generó una intensa movilización de agentes de la Policía Municipal, quienes implementaron un operativo de búsqueda en la zona; no obstante, no se logró la detención de los responsables en un primer momento.

Sin embargo, ya en la mañana de este domingo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que detuvo a dos implicados en el asalto a la joyería en la 2 Oriente.

Finalmente, las autoridades ministeriales ya investigan ambos atracos para determinar si existe relación entre ellos y lograr la identificación y captura del resto de involucrados.

Te podría interesar: Robo a negocios en Puebla aumentó 38% en el segundo trimestre de 2025: Canaco