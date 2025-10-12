Domingo, octubre 12, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Reforma en Puebla exige seguro de responsabilidad civil obligatorio, pero sin definir monto mínimo de protección

La ley pide seguro de responsabilidad civil, pero deja abierto el monto; expertos denuncian disparidades y riesgos

Reforma en Puebla exige seguro de responsabilidad civil obligatorio, pero sin definir monto mínimo de protección
En Puebla, los seguros de responsabilidad civil presentan amplias diferencias de precio y servicios, poniendo en riesgo a víctimas de accidentes
Patricia Gutiérrez Rodríguez

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la constitucionalidad de exigir seguro de responsabilidad civil para daños a terceros en Puebla, pero la elección del monto y calidad de las pólizas depende del usuario y la aseguradora, lo que favorecería la contratación de las más económicas e insuficientes ante siniestros graves.

El mercado ofrece seguros de responsabilidad civil anuales básicos por menos de 5 mil pesos y el pago daños a terceros por solo 500 mil pesos, pero también hasta por 4 millones de pesos. Sin embargo, hay productos que  excluyen daños materiales al vehículo asegurado y robo total, dejando la protección en el mínimo legal exigido.

No todas las aseguradoras aceptan vehículos antiguos y aquellas que lo hacen solo ofrecen el seguro de responsabilidad civil, sin respaldo para robo ni daños propios

Joaquín Osorio, agente especializado en el sector, advierte que “es común asegurar vehículos de 1960 únicamente por responsabilidad civil; la oferta para autos de más de 25 años de antigüedad es cada vez más exclusiva y limitada”. Este tipo de pólizas mínimas perpetúa la exposición financiera de los conductores que no acceden a productos intermedios o integrales.

La ley fue impugnada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado en la Acción de Inconstitucionalidad 1/2024, pero la Suprema Corte la avaló y justificó por seguridad vial. El artículo 164 estipula multas por falta de seguro, pero ni la ley ni el reglamento fijan el monto para particulares, permitiendo pólizas de bajo costo y escaso respaldo.

Osorio puntualiza que, en Puebla, “hay seguros desde 3 mil pesos que sólo cubren 500 mil pesos por responsabilidad civil. Esa cantidad no alcanza para reparar daños en caso de muerte ni cubrir gastos de autos nuevos o de lujo”. 

Aunque existen productos con sumas aseguradas superiores, la norma permite cumplir con lo mínimo y sin exigencia de límites: “El Estado de Puebla no marca un mínimo para particulares, sólo para transporte público, carga y pasajeros”, añadió.

Seguros pueden resultar inaccesibles 

La revisión del mercado de seguros de responsabilidad civil revela una notable variedad de precios y servicios, en función también de modelos y tamaños de los vehículos. 

Tomando como ejemplo asegurar un automóvil Jetta 2025, los montos van desde poco menos de 5 mil pesos hasta más de 25 mil pesos, dependiendo de la amplitud de la cobertura.

Por ejemplo, en Banorte el precio llega a los 25 mil 138 pesos anuales, que incluyen responsabilidad civil por daños a terceros por 4 millones de pesos, servicios de asistencia personalizada, auto sustituto, cobertura de bolso en caso de que ese haya quedado dentro del vehículo robado y enviar un chófer en caso de que el contratante de la póliza se sienta mal para manejar. 

Mientras que en un rango intermedio, está Allianz que promueve seguros con primas de alrededor de 10 mil 800 pesos al año, con respaldos mayores que los básicos pero lejos aún del espectro de servicios integrales. Ofrecen suma asegurada para daños materiales y robo total por 486 mil pesos, responsabilidad civil hasta 3 millones de pesos y gastos médicos por 100 mil pesos

La variedad y el desfase entre precios confirman que, actualmente en Puebla, la seguridad real proporcionada por un seguro de responsabilidad civil depende directamente del poder adquisitivo del conductor; una realidad que perpetúa el riesgo desigual en el tránsito y que expone, en mayor medida, a quienes sólo pueden cubrir pólizas mínimas.

Te puede interesar: La SCJN da luz verde a la reforma que obliga a la contratación de seguros vehiculares

Temas

Más noticias

Internacional

Trump emprende viaje hacia Israel y Egipto para abordar la guerra contra Gaza

La Redacción -
Afp El presidente Donald Trump, emprendió un viaje de alto perfil a Israel y Egipto este domingo, que será, según dijo, un momento "muy especial"...
Internacional

Ingresan 170 camiones con ayuda humanitaria a Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid.- Unos 170 camiones cargados con ayuda humanitaria han entrado este domingo en la Franja de Gaza, según ha confirmado la Agencia de...

Últimas

Últimas

Relacionadas

SNTE 23 pide garantías laborales para magisterio que trabaja en zonas afectadas por lluvias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ha establecido comunicación directa con el gobierno estatal con el objetivo de...

Decesos por las lluvias suben a 42; los desaparecidos suman 27

La Jornada -
Cuarenta y dos personas fallecidas, 27 desaparecidas y más de 34 mil viviendas afectadas en unos 117 municipios de cinco estados es el recuento...

La prioridad es la vida y la coordinación interinstitucional en emergencia por lluvias: Armenta

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, destacó la noche de este sábado que la prioridad es salvaguardar la vida de las personas, ante...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025