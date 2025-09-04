Jueves, septiembre 4, 2025
UPAEP y CCE exigen al gobierno reformar la FGE para evitar la liberación de delincuentes

: Empresarios y universidades de Puebla anuncian propuestas conjuntas para fortalecer la seguridad y justicia.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) demandan al gobierno impulsar reformas inmediatas en la Fiscalía General del Estado (FGE) para frenar la liberación de reincidentes y el ciclo de criminalidad que golpea a la entidad.

La petición se fortaleció luego del asesinato de Efrén Ramírez, dueño de Joyerías London, hecho que indignó al sector productivo y académico, que exige la conformación de un Consejo Estatal de Seguridad y Justicia, la instalación urgente de sistemas de vigilancia y que la atención estatal deje de ser reactiva.

Rubén Contreras, vicepresidente del CCE, pidió que el sistema judicial cumpla su función con eficacia: “No podemos aceptar que las personas reincidentes sigan en libertad y repitiendo delitos”, subrayó durante la conferencia de prensa ofrecida por representantes de la iniciativa privada y universidades, donde se acordó exigir que todos los actores judiciales respondan, desde la fiscalía hasta los tribunales.

Beatriz Camacho, presidenta de Coparmex, sostuvo que el problema de seguridad va más allá de la confrontación entre policías y delincuentes. Añadió que es esencial fortalecer la inteligencia institucional y acabar con la infiltración criminal en cuerpos de seguridad.

Propuso la creación del Consejo Estatal de Seguridad y Justicia como vía para organizar la participación ciudadana a través de comités de prevención, asesoría a víctimas y seguimiento de investigaciones: “La seguridad no es exclusiva del Estado, requiere de corresponsabilidad social y vigilancia constante”, sostuvo.

El plan contempla que los comités ciudadanos colaboren en el monitoreo de alertas y cámaras conectadas al C5, comenzando en colonias con mayor incidencia de delitos. El objetivo es identificar los puntos donde la inseguridad se multiplica y coordinar respuestas precisas con el gobierno estatal.

Emilio Baños, rector de la UPAEP, planteó una “Ruta para la Paz” fundamentada en sinergia entre instituciones, combate a la impunidad, generación de empleos dignos y cultura de legalidad.

“La violencia afecta la economía y la vida social; urge consolidar esquemas de denuncia eficientes y sistemas alternativos para la resolución de conflictos”, expresó, resaltando el papel de las universidades en construir paz social.

Al mismo tiempo, Carlos Sosa Spinola, presidente de Canacintra anunció el lanzamiento de un Centro de Información y Datos que recopilará indicadores de seguridad y economía, con respaldo académico. Los reportes periódicos alimentarán al nuevo Consejo Ciudadano para ajustar las estrategias de seguridad pública según las tendencias delictivas, y permitirán una mejor toma de decisiones tanto para instituciones como para autoridades locales.

El consenso entre el sector empresarial y académico persigue erradicar la impunidad, restaurar la confianza en el sistema judicial y atender la prevención, asesoría y vigilancia en materia de seguridad en Puebla.

Empresarios y universidades reiteran que recuperar la paz en el estado requiere corresponsabilidad, transparencia y acción coordinada.

