Segob: Los alcaldes de Huixcolotla y Eloxochitlán están bajo amenazas del crimen organizado

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla, Samuel Aguilar Pala, dio a conocer que los presidentes municipales de San Salvador Huixcolotla y Eloxochitlán, ambos de Morena, han sido objeto de amenazas directas del crimen organizado, derivadas de asesinatos recientes en ambas demarcaciones. Frente a este contexto, los alcaldes han recibido llamadas intimidatorias que han incrementado el temor por su integridad.​

En Huixcolotla, todos los agentes policiales municipales presentaron su renuncia, generando un vacío de autoridad que obligó a que la Secretaría de Seguridad Pública estatal asumiera el mando con presencia inmediata de efectivos. Aguilar Pala aseguró que la investigación incluirá la toma de declaraciones de los policías dimitidos y garantizó que no habrá desprotección en el municipio.​

Por su parte, en Eloxochitlán, la seguridad fue reforzada desde el domingo con agentes estatales. Las primeras indagatorias apuntan a una relación con personajes procedentes de Veracruz, dada la colindancia territorial, aunque las autoridades descartan por el momento un riesgo de ingobernabilidad y califican la situación como parte de la dinámica regular de la región.​

Aguilar Pala admitió que los acontecimientos evidencian la vulnerabilidad de las autoridades locales frente al crimen organizado, lo que obliga al gobierno estatal a adoptar medidas extraordinarias para preservar la seguridad en las zonas afectadas.​

Armenta condena asesinato de alcalde de Uruapan

En otro acto, el gobernador Alejandro Armenta lamentó el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, y expresó su solidaridad ante la ola de violencia nacional. Sostuvo que, al “poner orden”, se afecta intereses vinculados al robo de hidrocarburos o al crimen organizado. Armenta subrayó que Puebla invertirá en equipamiento policial y apoyos integrales para proteger a los agentes, incluidos vehículos blindados, armamento, tecnología, seguro económico y vivienda. Añadió que el estado cuenta con una Universidad para formar nuevos cuadros de seguridad con visión renovada.​

