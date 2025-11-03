Segob: Los alcaldes de Huixcolotla y Eloxochitlán están bajo amenazas del crimen organizado

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla, Samuel Aguilar Pala, dio a conocer que los presidentes municipales de San Salvador Huixcolotla y Eloxochitlán, ambos de Morena, han sido objeto de amenazas directas del crimen organizado, derivadas de asesinatos recientes en ambas demarcaciones. Frente a este contexto, los alcaldes han recibido llamadas intimidatorias que han incrementado el temor por su integridad.
En Huixcolotla, todos los agentes policiales municipales presentaron su renuncia, generando un vacío de autoridad que obligó a que la Secretaría de Seguridad Pública estatal asumiera el mando con presencia inmediata de efectivos. Aguilar Pala aseguró que la investigación incluirá la toma de declaraciones de los policías dimitidos y garantizó que no habrá desprotección en el municipio.
Por su parte, en Eloxochitlán, la seguridad fue reforzada desde el domingo con agentes estatales. Las primeras indagatorias apuntan a una relación con personajes procedentes de Veracruz, dada la colindancia territorial, aunque las autoridades descartan por el momento un riesgo de ingobernabilidad y califican la situación como parte de la dinámica regular de la región.
Lee: Grupo armado embosca y asesina a tres policías municipales en Huixcolotla
Aguilar Pala admitió que los acontecimientos evidencian la vulnerabilidad de las autoridades locales frente al crimen organizado, lo que obliga al gobierno estatal a adoptar medidas extraordinarias para preservar la seguridad en las zonas afectadas.
Armenta condena asesinato de alcalde de Uruapan
En otro acto, el gobernador Alejandro Armenta lamentó el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, y expresó su solidaridad ante la ola de violencia nacional. Sostuvo que, al “poner orden”, se afecta intereses vinculados al robo de hidrocarburos o al crimen organizado. Armenta subrayó que Puebla invertirá en equipamiento policial y apoyos integrales para proteger a los agentes, incluidos vehículos blindados, armamento, tecnología, seguro económico y vivienda. Añadió que el estado cuenta con una Universidad para formar nuevos cuadros de seguridad con visión renovada.
Te puede interesar: Estado toma control de la seguridad en Huixcolotla, tras asesinato de tres policías municipales