Arriban 50 militares y policías estatales a Eloxochitlán, tras asesinato de dos funcionarios

Un contingente de 50 agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Estatal arribaron al municipio de Eloxochitlán, como respuesta inmediata al asesinato de tres hombres, entre ellos, dos funcionarios del ayuntamiento, localizados el pasado 1 de noviembre.​

El refuerzo de seguridad es una avanzada que busca pacificar la zona de cara a la inauguración del Centro Estratégico de Seguridad y Atención al Turismo (CESAT), programada para el próximo 18 de noviembre, afirmó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Francisco Sánchez González.​

En entrevista, Sánchez González informó que las víctimas fueron identificadas como Isidro de 28 años y Dionisio de 31 años, funcionarios de la administración municipal, que mantenían una relación cercana con el alcalde Delfino Hernández.​

La tercera víctima es un menor de 17 años, Giovanni, de oficio campesino.​

Unos días antes, el secretario reveló que el alcalde de Eloxochitlán, Delfino Hernández, había recibido amenazas telefónicas previas al incidente, lo que subraya la naturaleza posiblemente dirigida de los homicidios.​

Te puede interesar: Segob: los alcaldes de Huixcolotla y Eloxochitlán están bajo amenazas del crimen organizado

Refuerzo y apertura acelerada del CESAT

La movilización de los 50 uniformados, que incluyen fuerzas estatales y el Ejército Mexicano, tiene como propósito realizar labores de prevención, disuasión y atención a reportes ciudadanos.​

Además, busca reforzar la vigilancia en entradas y salidas del municipio.​

El gobierno estatal ha catalogado a Eloxochitlán como un municipio crítico debido a su colindancia con el estado de Veracruz y la identificada presencia de un grupo del crimen organizado en la zona.​

La solicitud de apoyo y seguridad por parte del edil de Eloxochitlán, tras las amenazas recibidas por parte de integrantes del grupo delictivo, fue un factor clave para la aceleración de la apertura del CESAT.​

El CESAT, que será inaugurado el próximo 18 de noviembre, tiene como objetivo principal servir como una base de operaciones permanente para el despliegue de la policía estatal, con la meta de contribuir a la seguridad y disminuir los índices delictivos en el municipio.​

Previamente, Sánchez González informó que han mantenido recorridos en la zona de Eloxochitlán, luego de que el pasado mes de junio se presentara un caso de abuso policial en el municipio.​

Desde entonces, la comunidad exigió la presencia de la policía estatal.

Consulta: Puebla, “foco rojo” por huachicoleo de agua