“Seguirán las hazañas pacíficas”: Sheinbaum

En una inédita ceremonia, el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, agradeció a las fuerzas armadas su lealtad, apoyo y colaboración a su gobierno, mientras la presidenta entrante, Claudia Sheinbaum, se comprometió a que, como él, nunca emitirá “una orden que vulnere la Constitución o los derechos humanos de nuestro pueblo”.

En mi gobierno, ratificó López Obrador, no hubo por parte del Estado “desaparecidos, masacres, ni se torturó a nadie”.

En su primer mensaje ante 21 mil 943 elementos de 28 planteles militares, comandantes territoriales, integrantes de las unidades operativas del Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional, Sheinbaum anunció que los seguirá convocando a participar en los grandes proyectos estratégicos, como los trenes de pasajeros hacia el norte del país y nuevos puertos.

“Son y van a seguir siendo tiempos de hazañas pacíficas, sostuvo”.

En la Plaza de Maniobras del Colegio Militar, López Obrador brindó reconocimiento a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Crescencio Sandoval, y de Marina, José Rafael Ojeda. “Fueron mis dos brazos”, dijo. Responsables, trabajadores, honestos, leales y con dimensión social.

Al mismo tiempo, felicitó que sus sucesores sean el general Ricardo Trevilla Trejo y el almirante Raymundo Pedro Morales, respectivamente. Estoy muy contento, “son dos nombramientos claves, no puede uno equivocarse. Yo no me equivoqué y la comandante suprema de las fuerzas armadas tampoco se va a equivocar”.

También tuvo palabras para la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, futura titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, “nuestra amiga, compañera”.

Primera vez que un presidente saliente y uno entrante acuden a una ceremonia militar de esta envergadura, dentro del proceso de transición que, expresó López Obrador, se lleva de manera armoniosa, tersa, pacífica.

“En unos cuantos días recibiré la banda presidencial de manos del Presidente en una ceremonia republicana, después de ser electa por el pueblo. Orgullosamente será la primera vez que México tendrá una presidenta y, por tanto, una comandante suprema de las fuerzas armadas”, indicó Sheinbaum.

Ello refleja, agregó, “la profunda transformación que está viviendo nuestro país”. Las mujeres “tenemos capacidad, voluntad y no somos menos que los hombres, al contrario, somos iguales”.

Se comprometió a seguir trabajando por la paz y la seguridad, a mantener los programas de bienestar e iniciar otros y “seremos perseverantes en la lucha contra el clasismo, el racismo, el machismo y cualquier forma de discriminación. Sepan que vamos a hacer un gobierno honesto, íntegro, que dará orgullo a nuestro pueblo”.

López Obrador agradeció “de todo corazón” el apoyo de los militares y marinos que, además, sostuvo, cumplieron con la orden de respetar los derechos humanos.

“Ustedes vienen del pueblo” y no hay, como en otros países, altos oficiales que forman parte de una oligarquía. “En eso se equivocan quienes hablaron de que íbamos a militarizar al país”.

Enfatizó que con las fuerzas armadas se garantizó la soberanía de la patria “sin alardes ni prepotencia”. Con su participación, agregó, se respetó la integridad de nuestro territorio y “quedó de manifiesto que México no es una colonia de ninguna potencia extranjera”.

También afirmó que se avanzó “en contribuir a garantizar la paz y la tranquilidad”. Las fuerzas armadas están apoyando el desarrollo del país y “se está cumpliendo la misión de que se haga realidad el progreso con justicia”.

Entre todos los proyectos y acciones de militares y marinos, destacó el Tren Maya, la “obra más importante en el mundo”. Asimismo, el plan del Istmo de Tehuantepec, los aeropuertos Felipe Ángeles y de Tulum, la construcción de sucursales del Banco del Bienestar y que Acapulco ya está de pie tras el paso del huracán Otis.

Sheinbaum se comprometió a fortalecer la Guardia Nacional que, anticipó, regresará a la Sedena.

Resaltó que “en esta nueva etapa de la transformación, con honestidad, amor al pueblo y a nuestra patria, nos tocará juntas y juntos seguir fortaleciendo la paz y la seguridad, y atender siempre con humanismo, disciplina y valor los problemas que tengamos que afrontar”.

