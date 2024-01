Seguir avanzando

Empezamos el 2024 y lo que resta del gobierno son unos cuantos meses. El Presidente se aplica a inaugurar sus obras insignia y algunas otras de complemento. Falta, en algunos casos, darles el acabado final y no dejarlas inconclusas, puesto que están destinadas a servir lo comprometido con la ciudadanía.

La oposición al gobierno, que ya se prolonga por los últimos cinco años, no han cedido ni un solo día en sus sentencias condenatorias. Llegan a situarse con el mismo modo ridículo de enfocar la realidad circundante. Al país mismo, lo sitúan al borde del precipicio, sin importar que la economía haya escalado lugares en el ranking mundial, siguen afirmando que todo está a punto de desmoronarse. Las obras emblemáticas de esta administración reciben epítetos al por mayor: la refinería de Dos Bocas es un “monumento inservible” que no producirá gasolina alguna y ya cuesta el doble de lo presupuestado; el aeropuerto Felipe Ángeles es una “central camionera” que apenas compite con aeropuertos pequeños de provincia; el Tren Maya ha sido un “agente depredador” de selvas y ruinas antiguas; y, para terminar, el consecutivo desprecio, al ferrocarril interoceánico lo catalogan como “proyecto sin sentido alguno”. Y eso que no tocan la apertura de 12 parques industriales, ya concesionados, donde en uno de ellos se desarrollará un novedoso y enorme proyecto de hidrógeno verde.

Las cuentas que hacen estos sacerdotes supremos, brotan como ayudas a la crítica neoliberal. Los costos-beneficios demuestran y reprueban lo mal y erróneo que se ha procedido: “todo cuesta el doble o el triple” o simplemente, deriva de la más trágica decisión autoritaria por haber cancelado la obra gigantesca del aeropuerto texcocano que daría a México un lugar mundial y reconocimiento de altura insospechada. Siguen alegando que, su inconsecuente cancelación, obedeció a enorme corrupción, nunca comprobada. Y que a estas alturas ya habría muchas adiciones multimillonarias. Lo peor, es que ignoran con soberbio aire olímpico, el hundimiento del piso donde se iban a realizar las ostentosas obras.

Pero esta administración, capitaneada con celo envidiable por el Presidente López Obrador, continúa adelante sin amedrentarse. En un futuro no muy lejano, se podrá certificar que una gran parte de la población del sureste habrá viajado, con buen ánimo y necesidad, en el ya famoso Tren Maya. Los monumentos que serán visitados por millones de mexicanos les aportarán una parte enorme de su historia pasada. Eso les añadirá orgullo y formación ciudadana que rebasa con creces las cuentas chicleras de los tecnócratas desplazados del ámbito nacional. La trascendencia de los hechos sociales y políticos de la administración, ayudarán a revertir esa manera derrotista de ver a la democracia, que con valentía se empuja. Dirán, una y otra vez, que es tarea incompleta y frustrada. Pues no dejan, semana alguna, para insistir en lo torcido de un desarrollo que privilegia a los de abajo, aunque, según su excelsa verdad, esté lleno de nudos gordianos que lo atoran. Mientras más quieran desatorarse de sus fracasos, más se enredan. Un escenario de enfrentamientos inútiles que han dividido a los mexicanos, sin apreciar sus contenidos, decisivos y valuados por entender que van a favor del pueblo.

