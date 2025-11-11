Para conminarlos a una elección en paz, Segob se reúne con 12 participantes a contender en el Sindicato de Burócratas

Tras el conato de violencia que derivó en la suspensión de la elección, la Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que este martes sostendrá una reunión con los 12 participantes a integrar el órgano electoral del Sindicato de Burócratas del estado de Puebla, con la finalidad de conminarlos a que el proceso se desarrolle en paz y apegado a los estatutos.

Así lo dio a conocer el titular, Samuel Aguilar Pala, quien aclaró que “no hay injerencia del estado a favor de ningún candidato”.

Informó que la Secretaría de Gobernación tuvo que intervenir a petición en el proceso interno del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (Stspepyod) para exhortar a la calma, luego de que se registraran “jaloneos y gritos” durante la elección interna que organizará los comicios de la dirigencia en diciembre próximo.

“Somos respetuosos de la vida sindical, no tenemos injerencias de acuerdo con la ley, pero como Gobernación nos corresponde que los procesos de cualquier índole se lleven a cabo en paz, tranquilidad y con respeto a la autonomía”, enfatizó.

En rueda de prensa, Aguilar Pala adelantó que habrá un exhorto a los participantes del proceso para invitarlos a que el desarrollo de la elección se realice en un ambiente de paz, tranquilidad y con apego a los estatutos.

“Los vamos a invitar a que el proceso electoral, primero de su órgano electoral y, en diciembre, de su mesa directiva sea apegado a una convivencia sana y lo que marcan los estatutos”, adelantó.

El funcionario estatal aclaró que la intervención de la Segob es para garantizar el orden, pero insistió en que el gobierno es “respetuoso de la vida sindical” y “no tiene injerencia ni un candidato de su preferencia”.

El proceso se enfoca en dos fases: la votación para elegir a los cuatro integrantes del Comité Electoral, que en una segunda etapa estará a cargo de la elección del próximo secretario general del sindicato, que se llevará a cabo en la segunda quincena de diciembre.

El pasado viernes, el Sindicato de Burócratas fue escenario de un conflicto abierto, luego de que el actual dirigente, Jhovanni Oliver Gallo, presuntamente reventó la asamblea extraordinaria destinada a nombrar a los integrantes del Comité Electoral.

Cientos de agremiados que acudieron a la sede sindical, ubicada en la colonia Maravillas, se encontraron con el acceso bloqueado por un cerco metálico colocado por órdenes del líder, quien después argumentó la falta de quorum legal para llevar a cabo los comicios.

Esta situación derivó en los jaloneos, gritos y reclamos por negárseles el derecho a votar.

Descarta favoritismo oficial

Samuel Aguilar advirtió contra cualquier intento de manipulación política, luego de que trascendiera que algunos participantes buscan legitimidad al fotografiarse con funcionarios de alto nivel.

“Aclaro contundentemente que el gobierno del estado y ningún funcionario tiene algún candidato, porque ha trascendido que, por salir en una foto con José Luis, conmigo o el gobernador, son sus propuestas, pero no es así”, afirmó.

El sindicato, que agrupa a más de 3 mil 400 afiliados, deberá conducir su proceso interno con base en la ley y en un marco de convivencia sana para evitar la suspensión definitiva de los comicios.

