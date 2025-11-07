Viernes, noviembre 7, 2025
Segob Puebla retoma diálogo por pozo de agua en Xoxtla; advierte que obra continuará

Yadira Llaven Anzures

Ante la persistente tensión social y el reciente freno judicial en San Miguel Xoxtla por la perforación del polémico pozo de agua número 4 (también conocido como Pozo del Bienestar o Pavigi), el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla, Samuel Aguilar Pala, confirmó la reanudación de las mesas de diálogo con los habitantes opositores, para buscar la continuidad de la obra.

​El proyecto, considerado pieza clave para el abasto hídrico de la región metropolitana, ha generado múltiples protestas y bloqueos por parte de los pobladores de Xoxtla, quienes argumentan que la extracción de agua comprometerá su suministro local y afectará sus derechos.

Te puede interesar: Ternium y SOAPAP extraen 4 millones de m3 de agua en Xoxtla, no permitiremos nuevo pozo: habitantes

La desconfianza se ha profundizado ante la sospecha de que el recurso sería desviado a la capital poblana, a través de la empresa concesionaria Concesiones Integrales S.A. De C.V. (Agua de Puebla).

​Es crucial destacar que la decisión de reanudar el diálogo se da en un contexto de escalada del conflicto.

En entrevista, Aguilar Pala señaló que las pláticas con los opositores están programadas para reanudarse en los próximos días.

Como paso previo, informó que se llevó a cabo una reunión interinstitucional el pasado miércoles 5 de noviembre, en la que participaron personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), la presidenta municipal de Xoxtla y funcionarios del gobierno estatal.

También puedes leer: Juez federal vincula a proceso a defensores del agua en Xoxtla por cierre de la autopista México-Puebla

​A pesar de la suspensión federal otorgada por un juez y la resistencia vecinal, el secretario fue enfático al señalar que, desde la perspectiva del gobierno, las obras de perforación “se van a continuar”.

Sin embargo, aseguró que la administración estatal priorizará la vía del diálogo para alcanzar un acuerdo con la comunidad.

​Expuso que el objetivo central de las mesas de trabajo es resolver las inquietudes técnicas y legales de los pobladores respecto al impacto ambiental y la distribución del recurso hídrico, buscando avanzar en el proyecto sin generar mayores confrontaciones y evitar una escalada de la tensión.

Te recomendamos: Pese a órdenes de aprehensión, habitantes acuerdan continuación de la lucha por la defensa del agua en Xoxtla

Frena juez trabajos de excavación

En esta semana, un juez federal otorgó una suspensión provisional a la comunidad, ordenando detener de inmediato los trabajos de excavación del pozo Pavigi y la instalación de la tubería que conectaría con la ciudad de Puebla.

El amparo fue concedido al determinar que las autoridades no realizaron la consulta obligatoria a la comunidad, que es reconocida como indígena.

Los vecinos han mantenido un plantón permanente y guardias en la zona de la maquinaria para asegurar el cumplimiento del mandato judicial, exigiendo además el retiro total de los equipos y la cancelación definitiva del proyecto.

Asesino del alcalde de Uruapan, de 17 años y originario de Paracho

La Jornada -
Morelia, Mich., Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario del municipio de Paracho, fue identificado como el autor material del homicidio del alcalde...
Nacional

Inauguran en México la escuela de IA más grande de América Latina

La Jornada -
Jessika Becerra y Eirinet Gómez Ciudad de México. El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial (IA) será la escuela más grande de América Latina...

