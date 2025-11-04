Segob: los alcaldes de Huixcolotla y Eloxochitlán están bajo amenazas del crimen organizado

Los presidentes municipales de extracción morenista de San Salvador Huixcolotla, Manuel Alejandro Florentino Porras, y de Eloxochitlán, Delfino Hernández Hernández, se encuentran bajo amenazas directas del crimen organizado, reveló este lunes el secretario de Gobernación del estado (Segob), Samuel Aguilar Pala, al confirmar que la situación ha escalado tras recientes hechos violentos en la región.

​En entrevista, el funcionario estatal informó que las amenazas surgieron a raíz de asesinatos ocurridos en días pasados tanto en Eloxochitlán como en Huixcolotla.

Expuso que los ediles recibieron llamadas intimidatorias, lo que ha generado temor por su seguridad personal, a propósito del recién asesinato del alcalde de Uruapan, en el estado de Michoacán, Carlos Manzo.

Lee: Grupo armado embosca y asesina a tres policías municipales en Huixcolotla

​En el caso específico de Huixcolotla, Aguilar Pala precisó que todos los policías municipales han renunciado.

Ante este vacío de autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal ha tomado el mando de la seguridad en el municipio, con agentes estatales llegando al sitio de inmediato.

​El titular de Segob aseguró que el municipio no se quedará sin seguridad y que se iniciarán las investigaciones correspondientes, incluyendo la declaración de los policiales que dimitieron a sus funciones.

​Vínculos con Veracruz en Eloxochitlán

​En cuanto a Eloxochitlán, la seguridad, al igual que en Huixcolotla, fue reforzada con agentes de la policía estatal desde este domingo.

​Respecto a las investigaciones en Eloxochitlán, Aguilar Pala mencionó que las primeras indagatorias apuntan a una relación con “personajes del estado de Veracruz”, debido a que el municipio es colindante con dicha entidad.

​Ante lo expuesto, descartó un riesgo de ingobernabilidad en Huixcolotla y Eloxochitlán, calificando los eventos como “factores que se desarrollan en los municipios de manera normal”.

Admitió que la situación resalta la vulnerabilidad de las autoridades municipales de Puebla frente a la delincuencia organizada y obliga al gobierno estatal a implementar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad en las regiones afectadas.

Armenta condena asesinato de alcalde de Uruapan

Alejandro Armenta se sumó a las condolencias por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, tras señalar que cuando se “pone orden” se afectan intereses.

“Pienso igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador que el pueblo te cuida, pero cuando estas poniendo orden, como sucede en Puebla, afecta intereses, como combatir el robo de hidrocarburo”, declaró.

El mandatario poblano extendió su “solidaridad” y “condolencia” ante el contexto de violencia que afecta al país, haciendo alusión también al caso de tres policías municipales asesinados en Huixcolotla.

Armenta Mier fue enfático al asegurar que no va a “escatimar” recursos en proporcionar vehículos blindados a los agentes que enfrentan a grupos delictivos, argumentando que no los va a exponer ante criminales que operan con “tecnología y armas de alto poder”.

Informó que no dejará solos a los policías, habrá un plan de inversión y equipamiento, así como la entrega de 150 millones de pesos para realizar un “arreglo en su vivienda”, así como la garantía de un seguro económico, becas y vivienda digna.

Finalmente, resaltó que Puebla cuenta con una Universidad para formar nuevos cuadros de seguridad con “otro nivel” y “otra visión”.

Te puede interesar: Estado toma control de la seguridad en Huixcolotla, tras asesinato de tres policías municipales