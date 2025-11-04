Martes, noviembre 4, 2025
NoticiasEstado

Segob: los alcaldes de Huixcolotla y Eloxochitlán están bajo amenazas del crimen organizado

Samuel Aguilar Pala descarta que haya un riesgo de ingobernabilidad en ambos municipios de extracción morenista

Refuerzan seguridad estatal en Huixcolotla y Eloxochitlán por amenazas del crimen organizado.
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla, Samuel Aguilar Pala, dio a conocer que se refuerzan seguridad estatal en Huixcolotla y Eloxochitlán por amenazas del crimen organizado. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

Los presidentes municipales de extracción morenista de San Salvador Huixcolotla, Manuel Alejandro Florentino Porras, y de Eloxochitlán, Delfino Hernández Hernández, se encuentran bajo amenazas directas del crimen organizado, reveló este lunes el secretario de Gobernación del estado (Segob), Samuel Aguilar Pala, al confirmar que la situación ha escalado tras recientes hechos violentos en la región.

​En entrevista, el funcionario estatal informó que las amenazas surgieron a raíz de asesinatos ocurridos en días pasados tanto en Eloxochitlán como en Huixcolotla.

Expuso que los ediles recibieron llamadas intimidatorias, lo que ha generado temor por su seguridad personal, a propósito del recién asesinato del alcalde de Uruapan, en el estado de Michoacán, Carlos Manzo.

Lee: Grupo armado embosca y asesina a tres policías municipales en Huixcolotla

​En el caso específico de Huixcolotla, Aguilar Pala precisó que todos los policías municipales han renunciado.

Ante este vacío de autoridad, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal ha tomado el mando de la seguridad en el municipio, con agentes estatales llegando al sitio de inmediato.

​El titular de Segob aseguró que el municipio no se quedará sin seguridad y que se iniciarán las investigaciones correspondientes, incluyendo la declaración de los policiales que dimitieron a sus funciones.

​Vínculos con Veracruz en Eloxochitlán

​En cuanto a Eloxochitlán, la seguridad, al igual que en Huixcolotla, fue reforzada con agentes de la policía estatal desde este domingo.

​Respecto a las investigaciones en Eloxochitlán, Aguilar Pala mencionó que las primeras indagatorias apuntan a una relación con “personajes del estado de Veracruz”, debido a que el municipio es colindante con dicha entidad.

​Ante lo expuesto, descartó un riesgo de ingobernabilidad en Huixcolotla y Eloxochitlán, calificando los eventos como “factores que se desarrollan en los municipios de manera normal”.

Admitió que la situación resalta la vulnerabilidad de las autoridades municipales de Puebla frente a la delincuencia organizada y obliga al gobierno estatal a implementar medidas extraordinarias para garantizar la seguridad en las regiones afectadas.

Armenta condena asesinato de alcalde de Uruapan

Alejandro Armenta se sumó a las condolencias por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, tras señalar que cuando se “pone orden” se afectan intereses.

“Pienso igual que el presidente Andrés Manuel López Obrador que el pueblo te cuida, pero cuando estas poniendo orden, como sucede en Puebla, afecta intereses, como combatir el robo de hidrocarburo”, declaró.

El mandatario poblano extendió su “solidaridad” y “condolencia” ante el contexto de violencia que afecta al país, haciendo alusión también al caso de tres policías municipales asesinados en Huixcolotla.

Armenta Mier fue enfático al asegurar que no va a “escatimar” recursos en proporcionar vehículos blindados a los agentes que enfrentan a grupos delictivos, argumentando que no los va a exponer ante criminales que operan con “tecnología y armas de alto poder”.

Informó que no dejará solos a los policías, habrá un plan de inversión y equipamiento, así como la entrega de 150 millones de pesos para realizar un “arreglo en su vivienda”, así como la garantía de un seguro económico, becas y vivienda digna.

Finalmente, resaltó que Puebla cuenta con una Universidad para formar nuevos cuadros de seguridad con “otro nivel” y “otra visión”.

Te puede interesar: Estado toma control de la seguridad en Huixcolotla, tras asesinato de tres policías municipales

Temas

Más noticias

Internacional

Trump ensaya plan para enviar tropas a México a combatir cárteles, según NBC

La Jornada -
La Jornada Online Washington. De acuerdo con funcionarios y exfuncionarios estadounidenses, la administración del presidente Donald Trump comenzó a planear una operación para el envío...
Nacional

La Unión Europea critica ataques de EU a lanchas en el Pacífico y Caribe

La Jornada -
Emir Olivares Alonso Ciudad de México. Altos funcionarios de la Unión Europea (UE) expresaron su rechazo al despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales...

Últimas

Últimas

Relacionadas

La Unión Europea critica ataques de EU a lanchas en el Pacífico y Caribe

La Jornada -
Emir Olivares Alonso Ciudad de México. Altos funcionarios de la Unión Europea (UE) expresaron su rechazo al despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales...
00:01:00

Segob: Los alcaldes de Huixcolotla y Eloxochitlán están bajo amenazas del crimen organizado

Yadira Llaven Anzures -
El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla, Samuel Aguilar Pala, dio a conocer que los presidentes municipales de San Salvador Huixcolotla...

Tres hombres asesinados en Eloxochitlán, entre ellos un menor de edad

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Tres hombres, entre ellos un menor de edad, fueron asesinados en Tlazolapa, inspectoría perteneciente a San Miguel Eloxochitlán, municipio ubicado en la zona alta de la Sierra...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025