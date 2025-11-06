Jueves, noviembre 6, 2025
NoticiasEstado

Hay titubeo de muchos alcaldes a combatir el crimen organizado, acusa la Segob

Segob revela titubeos de alcaldes ante crimen organizado; Eloxochitlán y Huixcolotla reciben refuerzo federal por amenazas
Segob revela titubeos de alcaldes ante crimen organizado; Eloxochitlán y Huixcolotla reciben refuerzo federal por amenazas. Foto: Es Imagen
Yadira Llaven Anzures

El secretario de Gobernación del estado, Samuel Aguilar Pala, reveló este jueves que existe titubeo por parte de algunos presidentes municipales al enfrentar abiertamente a las bandas delictivas.​

La declaración se dio tras confirmar el apoyo de seguridad federal y estatal para los municipios de Eloxochitlán y San Salvador Huixcolotla, ambos bajo amenaza del crimen organizado.​

En entrevista, Aguilar Pala admitió que la reacción de los ediles ante la violencia y al solicitar apoyo se ha caracterizado por la cautela o la retractación, que atribuyó a “algunos titubeos en el manejo de la información y sobre todo al enfrentarse a algunas bandas delincuenciales“.​

Aclaración sobre posturas municipales

En el caso de Huixcolotla, el funcionario tuvo que aclarar la postura de Manuel Alejandro Porras Florentino, alcalde de Huixcolotla, luego de que emitiera un comunicado que contradecía la necesidad de apoyo personal.​

Confirmó que el alcalde sí solicitó el respaldo de la fuerza pública, pero para la custodia general de su municipio, y no específicamente escoltas.​

En Eloxochitlán, a diferencia de Huixcolotla, el alcalde Delfino Hernández Hernández “sí teme por su vida” y solicitó apoyo personal y escoltas, hecho que el secretario confirmó.​

Enfatizó que, a pesar de las posturas cambiantes o la renuencia a reconocer amenazas directas, el gobierno estatal y federal están brindando apoyo para no dejar desprotegida a la población.​

Refuerzo de seguridad en la zona

Independientemente del nivel de riesgo que los alcaldes estén dispuestos a reconocer públicamente, la administración estatal ha activado el apoyo de seguridad ante la escalada de violencia.​

El apoyo incluye la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), demostrando la coordinación federal-estatal.​

La urgencia del apoyo en Huixcolotla es notoria, tras la renuncia masiva de sus agentes policíacos, lo que obligó a las fuerzas estatales y federales a asumir por completo la seguridad en esa demarcación.​

Aguilar Pala concluyó asegurando que el apoyo es firme para los municipios que lo requieren, buscando contener a los grupos delictivos presentes en el estado.​

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Advierten científicos que el orbe está por entrar en la era de los huracanes categoría 6

La Jornada -
Tras arrasar Jamaica y Cuba, el huracán Melissa se interna en el Atlántico, y algunos científicos advierten que ya estamos entrando en la era...
Ciencia y tecnología

Documentan por primera vez ataque de orcas a crías de tiburón blanco

La Jornada -
California. Por primera vez, científicos documentaron a orcas cazando tiburones blancos en una zona de cría. Utilizaron una técnica para voltearlos boca arriba, inmovilizarlos...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Sí habrá mil 100 despidos de obreros de la Volkswagen, advierte la Segob

Yadira Llaven Anzures -
El secretario de Gobernación del estado, Samuel Aguilar Pala, confirmó la existencia de un plan de reajustes en la planta de Volkswagen en Puebla que implicaría el despido...

No está confirmada la salida de Josefina Farfán de Museos Puebla: Gobernación

Paula Carrizosa -
Si bien el secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala no confirmó la salida de la titular del Organismo Público Descentralizado (OPD) Museos Puebla, Josefina...

Arriban militares y policías estatales a Eloxochitlán tras triple asesinato

Yadira Llaven Anzures -
Un contingente de 50 agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Policía Estatal arribaron al municipio de Eloxochitlán, como respuesta...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025