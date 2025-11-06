Hay titubeo de muchos alcaldes a combatir el crimen organizado, acusa la Segob

El secretario de Gobernación del estado, Samuel Aguilar Pala, reveló este jueves que existe titubeo por parte de algunos presidentes municipales al enfrentar abiertamente a las bandas delictivas.​

La declaración se dio tras confirmar el apoyo de seguridad federal y estatal para los municipios de Eloxochitlán y San Salvador Huixcolotla, ambos bajo amenaza del crimen organizado.​

En entrevista, Aguilar Pala admitió que la reacción de los ediles ante la violencia y al solicitar apoyo se ha caracterizado por la cautela o la retractación, que atribuyó a “algunos titubeos en el manejo de la información y sobre todo al enfrentarse a algunas bandas delincuenciales“.​

Aclaración sobre posturas municipales

En el caso de Huixcolotla, el funcionario tuvo que aclarar la postura de Manuel Alejandro Porras Florentino, alcalde de Huixcolotla, luego de que emitiera un comunicado que contradecía la necesidad de apoyo personal.​

Confirmó que el alcalde sí solicitó el respaldo de la fuerza pública, pero para la custodia general de su municipio, y no específicamente escoltas.​

En Eloxochitlán, a diferencia de Huixcolotla, el alcalde Delfino Hernández Hernández “sí teme por su vida” y solicitó apoyo personal y escoltas, hecho que el secretario confirmó.​

Enfatizó que, a pesar de las posturas cambiantes o la renuencia a reconocer amenazas directas, el gobierno estatal y federal están brindando apoyo para no dejar desprotegida a la población.​

Refuerzo de seguridad en la zona

Independientemente del nivel de riesgo que los alcaldes estén dispuestos a reconocer públicamente, la administración estatal ha activado el apoyo de seguridad ante la escalada de violencia.​

El apoyo incluye la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), demostrando la coordinación federal-estatal.​

La urgencia del apoyo en Huixcolotla es notoria, tras la renuncia masiva de sus agentes policíacos, lo que obligó a las fuerzas estatales y federales a asumir por completo la seguridad en esa demarcación.​

Aguilar Pala concluyó asegurando que el apoyo es firme para los municipios que lo requieren, buscando contener a los grupos delictivos presentes en el estado.​