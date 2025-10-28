Segob anuncia reunión con familiares de la maestra desaparecida de Atlixco

La Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla anunció una reunión de seguimiento con los familiares de la maestra originaria de Atlixco, Jessica Portillo Aguilar, luego de que amigos y docentes mantuvieran un bloqueo por cerca de cinco horas en la Autopista Siglo XXI para exigir su localización y avances en la investigación.

La docente fue reportada como desaparecida desde el pasado viernes 23 de octubre, cuando abordó un autobús con destino a la capital poblana y no regresó.

El bloqueo en la vialidad, llevado a cabo por amigos y compañeros de la maestra, se realizó para demandar la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), con la intención de que se les precisaran los temas que, a su juicio, no habían sido atendidos en la investigación.

El responsable de la política interna del estado confirmó que la ficha de búsqueda se emitió desde el viernes pasado, conforme a los protocolos.

Aguilar Pala indicó que ya existen avances en la investigación por parte de la autoridad correspondiente, pero evitó dar detalles.

Señaló que la Fiscalía llegó este domingo al lugar del bloqueo para iniciar un diálogo con los familiares.

Actualmente, dijo que están en pláticas con la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía y Seguridad Pública para dar continuidad a la búsqueda, luego de que la familia de Jessica Portillo denunció que la maestra salió a Puebla y no regresó.

Por lo tanto, informó que el bloqueo fue levantado tras la intervención de la Segob, que logró mediar con los manifestantes, acordando una reunión con los familiares, para fortalecer la coordinación y agilizar la localización de la docente.

Precisó que el caso se mantiene bajo el Protocolo Alba, que se activa de forma rápida para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, para maximizar las posibilidades de encontrar a la persona con vida, ya que las primeras horas son consideradas vitales.

Llamado a la colaboración ciudadana

La FGE ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de la maestra.

La maestra Jessica Portillo Aguilar tiene 43 años y, la ​última vez fue, vista al abordar un autobús en la terminal de Atlixco con destino a la ciudad de Puebla.

Sin estar confirmado por Gobernación, surgió la versión de que la mujer estaría relacionada con un desfalco de 25 mil pesos pertenecientes a la telesecundaria donde laboraba.

Debido a ello, la Fiscalía General del Estado indaga como principal línea de investigación el problema económico, vinculado a su desaparición.

Esto luego de que la familia informara que la docente, quien se desempeñaba como tesorera escolar, enfrentaba dificultades financieras cuando resguardó dicho recurso.