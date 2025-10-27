Lunes, octubre 27, 2025
Segob anuncia reunión con familiares de la maestra de Atlixco desaparecida

Yadira Llaven Anzures

La Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla anunció una reunión de seguimiento con los familiares de la maestra originaria de Atlixco, Jessica Portillo Aguilar, luego de que amigos y docentes mantuvieran un bloqueo por cerca de cinco horas en la Autopista Siglo XXI para exigir su localización y avances en la investigación.

La docente fue reportada como desaparecida desde el pasado viernes 23 de octubre, cuando abordó un autobús con destino a la capital poblana y no regresó.

El bloqueo en la vialidad, llevado a cabo por amigos y compañeros de la maestra, se realizó para demandar la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), con la intención de que se les precisaran los temas que, a su juicio, no habían sido atendidos en la investigación.

El vocero del gobierno estatal confirmó que el boletín de búsqueda se emitió desde el viernes pasado, conforme a los protocolos.

Indicó que ya existen avances en la investigación por parte de la autoridad correspondiente, pero evitó dar detalles.

Señaló que la Fiscalía llegó al lugar del bloqueo para iniciar un diálogo con los familiares.

Actualmente, dijo que el gobierno del estado está en pláticas con la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía y la Seguridad Pública para darle continuidad a la búsqueda.

La familia de Jessica Portillo ha mencionado que la maestra salió a Puebla y no regresó.

Por lo tanto, informó que el bloqueo fue levantado tras la intervención de la Segob, que logró mediar con los manifestantes, acordando una reunión de trabajo entre los familiares, la Secretaría de Gobernación y la Fiscalía, para fortalecer la coordinación y agilizar la localización de la maestra Jessica Portillo.

Precisó que el caso se mantiene bajo el Protocolo Alba, que se activa de forma rápida para la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, para maximizar las posibilidades de encontrar a la persona con vida, ya que las primeras horas son consideradas vitales.

Llamado a la colaboración ciudadana

La FGE ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de la maestra.

Se trata de la maestra Jessica Portillo Aguilar, 43 años. La última vez fue vista al abordar un autobús en la terminal de Atlixco con destino a la ciudad de Puebla.

La búsqueda de la maestra continúa con la participación de diversas instancias gubernamentales.

Sin estar confirmado por Gobernación, surgió la versión de que la mujer estaría relacionada con un desfalco de 25 mil pesos pertenecientes a la telesecundaria donde laboraba.  

Debido a ello, la Fiscalía General del Estado indaga como principal línea de investigación el problema económico, vinculado a su desaparición. 

Esto luego de que la familia informara que la maestra Jessica, quien se desempeñaba como tesorera escolar, enfrentaba dificultades financieras cuando resguardó dicho recurso.

Te puede interesar: Familiares de Jessica Portillo, docente desaparecida, bloquearon la Siglo XXI por más de dos horas y denuncian falta de avances en la investigación

