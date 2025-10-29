Sed de la mala

Miércoles, octubre 29, 2025
Sube a 64 muertos por megaoperativo contra narcotráfico en Brasil

La Jornada -
Afp, Sputnik Río de Janeiro. Al menos 64 personas murieron durante una megaoperación contra el narcotráfico este martes en Rio de Janeiro, informó una fuente gubernamental...
Internacional

‘Melissa’ toca tierra en Jamaica con vientos de 295 km/h y categoría 5, el más poderoso en 174 años

La Jornada -
Ap y Xinhua Kingston, Jamaica.  Melissa tocó tierra hoy martes en el suroeste de la isla de Jamaica, cerca de la ciudad de New Hope, como un poderoso...

INBAL abre diplomados, gratuitos y nacionales, en creación y formación literaria

Paula Carrizosa -
Por primera vez, los diplomados en Creación literaria y en Formación literaria de niñas, niños y adolescentes serán impartidos de manera gratuita y para...

Más del 50% de la basura tratada en Puebla se convierte en energía para la industria cementera

Patricia Méndez -
Por cada tonelada de basura que ingresa a la Planta de Aprovechamiento de Residuos Inorgánicos FIRSU en Puebla, el 53 por ciento se transforma...
Hasta en 80 pesos el kilo de tortilla en la Sierra Norte

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
En municipios del estado de Puebla impactados por fuertes lluvias e inundaciones, la población enfrenta un nuevo golpe: el aumento desmedido en el costo...

