Miércoles, noviembre 19, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Puebla, entre los nueve estados con mayor aporte del sector cultural al PIB; superó el 2.8% nacional

Puebla, entre los nueve estados con mayor aporte del sector cultural al PIB; superó el 2.8% nacional
Puebla, entre los nueve estados con mayor aporte del sector cultural al PIB; superó el 2.8% nacional. Foto ES IMAGEN
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Puebla se posicionó en 2024 como una de las nueve entidades federativas donde la aportación del sector de la cultura al Producto Interno Bruto (PIB) estatal rebasó el promedio nacional de 2.8 por ciento, de acuerdo con el reporte más reciente de la Cuenta Satélite de la Cultura de México, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Junto con Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala conforma el grupo de estados en los que el sector cultural contribuyó con entre 2.9 y 6.9 por ciento del PIB estatal.

Esta tendencia no es aislada: durante 2023, la entidad también se mantuvo en ese grupo de demarcaciones con las aportaciones más altas, nuevamente superando el promedio del país, que entonces era de 2.7 por ciento.

El sector cultural, según la definición de la Cuenta Satélite, integra bienes y servicios ligados a prácticas culturales tales como: artesanías, medios audiovisuales, contenidos digitales, diseño y servicios creativos, artes escénicas, patrimonio cultural y natural, libros, prensa, formación y difusión cultural, artes visuales, plásticas, música y conciertos.

Estas actividades, organizadas en diez áreas generales y 89 específicas, generan flujos económicos, empleo y valor agregado para las entidades y el país.

A nivel nacional, el PIB del sector de la cultura fue de 865 mil 682 millones de pesos en 2024, con una contribución total de 2.8 por ciento al PIB de la economía mexicana

Por áreas, lideró artesanías con 18.4 por ciento de la aportación, seguida de contenidos digitales e internet con 18.1 por ciento, medios audiovisuales con 17.2 por ciento y diseño y servicios creativos con 14.5 por ciento.

En cuanto al empleo, las actividades culturales generaron 1 millón 430 mil 528 puestos de trabajo en 2024, lo que representó el 3.5 por ciento del total nacional, aunque con una ligera disminución respecto al año anterior.

Puedes consultar: El PIB del estado crecerá un tercio menos que en 2024, prevé BBVA Research

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Anuncia Sheinbaum creación de una supercomputadora pública en México

La Jornada -
Ciudad de México. El gobierno mexicano firmó con el Centro Nacional de Supercomputación en España un convenio de colaboración para que México pueda acceder...
Nacional

Javier Duarte podría recibir hoy la libertad anticipada

La Jornada -
Ciudad de México. Este miércoles se realizará la tercera audiencia del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa en el Centro de Justicia...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Páginas de Internet, segundo material más leído en el país: Inegi

La Jornada -
En 2025, la lectura de páginas de Internet, foros o blogs se consolidó como el segundo material más leído en México, con seis de...
00:01:39

Propone Laura Flores crear Ley para Mujeres Emprendedoras; plantea fondo económico y estímulos fiscales

Juan Luis Cruz Pérez -
Con el propósito de colocar al emprendimiento femenino en el centro de la agenda económica del estado y responder al crecimiento sostenido de la...

Aumento presupuestal de 11% a la FGE permitirá alcanzar la meta de 904 agentes del MP en 2026

Isaí Pérez Guarneros -
Con el incremento de 11.4 por ciento al presupuesto de la Fiscalía General del Estado (FGE), equivalente a 175 millones 811 mil 857 pesos...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025