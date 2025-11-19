Puebla, entre los nueve estados con mayor aporte del sector cultural al PIB; superó el 2.8% nacional

Puebla se posicionó en 2024 como una de las nueve entidades federativas donde la aportación del sector de la cultura al Producto Interno Bruto (PIB) estatal rebasó el promedio nacional de 2.8 por ciento, de acuerdo con el reporte más reciente de la Cuenta Satélite de la Cultura de México, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Junto con Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, Morelos, Ciudad de México y Tlaxcala conforma el grupo de estados en los que el sector cultural contribuyó con entre 2.9 y 6.9 por ciento del PIB estatal.

Esta tendencia no es aislada: durante 2023, la entidad también se mantuvo en ese grupo de demarcaciones con las aportaciones más altas, nuevamente superando el promedio del país, que entonces era de 2.7 por ciento.

El sector cultural, según la definición de la Cuenta Satélite, integra bienes y servicios ligados a prácticas culturales tales como: artesanías, medios audiovisuales, contenidos digitales, diseño y servicios creativos, artes escénicas, patrimonio cultural y natural, libros, prensa, formación y difusión cultural, artes visuales, plásticas, música y conciertos.

Estas actividades, organizadas en diez áreas generales y 89 específicas, generan flujos económicos, empleo y valor agregado para las entidades y el país.

A nivel nacional, el PIB del sector de la cultura fue de 865 mil 682 millones de pesos en 2024, con una contribución total de 2.8 por ciento al PIB de la economía mexicana.

Por áreas, lideró artesanías con 18.4 por ciento de la aportación, seguida de contenidos digitales e internet con 18.1 por ciento, medios audiovisuales con 17.2 por ciento y diseño y servicios creativos con 14.5 por ciento.

En cuanto al empleo, las actividades culturales generaron 1 millón 430 mil 528 puestos de trabajo en 2024, lo que representó el 3.5 por ciento del total nacional, aunque con una ligera disminución respecto al año anterior.

