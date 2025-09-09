Actividad en la construcción cae 38% en Puebla por la ausencia de nuevas inversiones: AECO

En lo que va de 2025, Puebla registra una caída de 38 por ciento en la actividad del sector construcción, reflejo del impacto que las inversiones detenidas y la falta de certeza generada por los aranceles en Estados Unidos, indicó Marisol Ávila Córdova, presidenta de la Asociación de Empresas de la Construcción (AECO).

La cifra, estimada por las constructoras afiliadas, revela el contexto adverso: “Nuestra actividad ha bajado en un 37, 38 por ciento en el semestre”, dijo la dirigente en conferencia de prensa.

El inicio de año mostró señales de estancamiento, que se atribuyen, entre otros factores, al efecto de los aranceles establecidos por Estados Unidos y la incertidumbre que estos provocan.

Las inversiones privadas se han visto limitadas y los proyectos públicos, aunque de gran escala, exigen esquemas de colaboración más complejos que no logran revertir el panorama de baja productividad, añadió.

Sin embargo, el subsector vivienda emerge como posible alternativa para los constructores. Tanto el mercado inmobiliario privado como el programa federal para construcción de vivienda permitirán que este rubro disponga de nuevas inversiones.

“Hace dos o tres años la vivienda tenía costos sobreestimados; en 2025 la oferta y la demanda se han ajustado y el monto de inversión se vuelve más accesible”, expuso la dirigente, quien destacó que este fenómeno genera oportunidades para empresas locales que optan por la autosuficiencia en desarrollos habitacionales.

En este contexto, Ávila Córdova estimó que el costo de fabricación de vivienda puede descender entre 4 y 5 por ciento en los próximos meses, cifra que representa un alivio para compradores y empresarios en comparación con el comportamiento inflacionario de años previos.

“Es un margen importante porque, en vez de aumentar, los precios tienden a bajar”, señaló la representante del sector.

El ajuste de precios responde, por un lado, a la disminución de la demanda en obra pública y de grandes infraestructuras, pero a la vez implica el reto de implementar modelos que optimicen recursos y aseguren los tiempos de entrega en las obras, sin incurrir en sobrecostos.

Los constructores también enfrentan el desafío de la inseguridad, particularmente en el traslado de maquinaria y personal, tanto en Puebla como en otras entidades donde operan constructoras locales.

Zonas como Guerrero, Zacatecas y Michoacán concentran focos rojos, mientras que en la entidad poblana, la salida hacia Veracruz suma reportes adicionales de robos y incidentes que elevan el costo operativo y disminuyen la rentabilidad de los proyectos, agregó la presidenta de AECO.

Manifestó no tener datos precisos sobre el impacto económico de la inseguridad, pero expuso que esto no oculta el hecho de que las empresas deba invertir en protección de materiales e insumos, con el objetivo de evitar mayores pérdidas, tanto en obras públicas como privadas.