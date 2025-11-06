Secretaría de Cultura federal llama convertir armas incautadas en obras de arte

Desarmar, intervenir, reconstruir: resignificación artística de armas, es el nombre de la convocatoria que llama a artistas visuales de Puebla y todo el país a transformar los materiales provenientes de armas incautadas desmanteladas en obras de arte contemporáneo.

La iniciativa, anunciada por la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, busca promover la Cultura de paz y abrir una reflexión sensible sobre la violencia, con el objetivo de contrarrestar sus múltiples expresiones.

Convocada por la Coordinación Nacional de Artes Visuales (CNAV), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la convocatoria surge para fortalecer el papel del arte en la reconstrucción del tejido social y la resolución pacífica de los conflictos.

“La iniciativa promoverá prácticas de arte público que apuesten por el compromiso social y la participación colectiva como parte fundamental de este proceso creativo. Las piezas creadas serán la expresión material de la voluntad e interés de las comunidades artísticas para contribuir a la interrupción del ciclo de violencia mediante acciones poéticas y reparadoras, como formas de resistencia y sanación colectiva”, señaló la secretaria Claudia Curiel.

Con esta convocatoria, las armas serán completamente desmanteladas y convertidas en materia prima para la creación, con el propósito de despojar a estos objetos de su función original y de habilitar en ellos nuevas posibilidades simbólicas y estéticas, al transformarlas en esculturas públicas que se integrarán al espacio urbano y al entorno social.

En la convocatoria se especifica que las y los artistas deben concebir obras públicas que trasciendan la modificación formal del objeto para replantear su identidad y función.

A través de dichos procesos, el arte se afirmará como una herramienta capaz de reimaginar el presente, cuestionar los discursos que naturalizan la violencia y propiciar espacios de encuentro y reparación simbólica.

La iniciativa invita a creadoras y creadores a situar su práctica en diálogo con los lenguajes del arte contemporáneo, al explorar las relaciones entre materia, memoria y territorio.

Se espera que las propuestas asuman un posicionamiento reflexivo e incorporen enfoques experimentales que atraviesen la escultura, instalación, investigación material y los procesos colaborativos.

La convocatoria Desarmar, intervenir, reconstruir: resignificación artística de armas se desarrollará en fases, del 3 de noviembre de 2025 al 15 de mayo de 2026: Postulación, Preselección, Desarrollo de anteproyectos y Selección. Mientras que, del 19 de mayo al 30 de octubre del 2026, tendrá lugar la última fase, en la que se desarrollarán y producirán las tres esculturas seleccionadas.

La convocatoria y el registro está abierto hasta el 30 de enero de 2026, están disponibles en estos enlaces: https://inba.gob.mx/multimedia/convocatorias/2025/CNAV/Desarmar.pdf y https://sgpai.inba.gob.mx/resignificacionartistica/, respectivamente.