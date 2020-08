La Secretaría de Cultura tendrá una “auditoría de fondo”, señala el gobernador Barbosa

Luego de la salida del ex titular Julio Glockner Rossainz y la llegada Sergio de la Luz Vergara Berdejo a la dependencia, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta señaló que la Secretaría de Cultura (SC) será objeto de una “auditoría de fondo”.

Tras ser cuestionado sobre la carta pública firmada por el antropólogo Julio Glockner en la que señala una serie de problemáticas al interior de la SC durante el año que la dirigió, entre ellas la falta de recursos y de compromiso por parte de algunos funcionarios, el mandatario estatal expuso que él no se ocupa “de discutir las razones que tengo para determinar la pertenencia del titular de una secretaría”.

Incluso, en la videoconferencia de prensa de este jueves 6 de agosto mandó un mensaje directo al ex secretario Julio Glockner.

“Solamente le digo al ex secretario Glockner que actúe con prudencia. Solamente le sugiero eso… si él quiere discutir las causas por las cuales él considera que yo tomé la decisión para relevarlo, le sugiero que no lo haga”, dijo de manera tajante.

Barbosa Huerta completó que él no ha hecho lo contrario y que, en su calidad de gobernador, ha sido “un profesional”. “Le sugiero que no lo haga, porque en el momento que lo haga yo faltaré al profesionalismo como jefe del Ejecutivo”, aseveró.

Lo anterior, se da tras la publicación que el antropólogo Julio Glockner hizo en un medio local, en relación a “las razones” por las cuales decidió renunciar al cargo el pasado 13 de julio. En dicho documento, da cuenta de “las mezquindades, la holgazanería, la simulación y la hipocresía, la adulación y la arrogancia, la deslealtad y el chismorreo, la corrupción que todo lo corroe organizada en redes de complicidad” que descubrió en la SC.

Asimismo, da cuenta de “primer problema” que tuvo que fue el de la Filarmónica 5 de Mayo, hoy nuevamente Sinfónica del Estado de Puebla, en la cual dos de sus directivos -entre ellos el director de orquesta- eran acusados de “acoso sexual y laboral, amenazas y chantajes, despidos injustificados, renta de instrumentos y la obligación de tocar en eventos privados sin retribución alguna”.

De paso, Glockner denuncia que en tras “el largo y tortuoso proceso de separación de la Secretaría de Turismo”, la SC operó con escasos recursos “al grado de que no teníamos una sola computadora”.

En dicha carta pública, el antropólogo menciona lo ocurrido con la instalación de la réplica de la Capilla Sixtina en el atrio de Catedral, un “evento cuya responsabilidad formal asumió la Secretaría de Cultura por indicaciones del gobernador”, “cuya operación corrió a cargo de la Secretaría de Economía en coordinación con la Arquidiócesis y en particular del padre rector de catedral, quien no tuvo el cuidado de tramitar los permisos correspondientes ante el INAH y la obra de instalación fue clausurada por unas horas”, y de la cual le sorprendió que se me quisiera responsabilizar por esa omisión.

De igual forma, repasa lo ocurrido durante su comparecencia en el Congreso estatal, en donde se pronunció “en favor de la preservación del patrimonio cultural de la ciudad”, ello en referencia al llamado proyecto de San Francisco, y la manera en que su respuesta y la “mentira” de un medio de comunicación, zanjó un distanciamiento con el gobernador Barbosa: “Desafortunadamente y como no teníamos comunicación para aclararlo, el gobernador creyó esta versión difamatoria y al día siguiente declaró que si yo no estaba de acuerdo podía renunciar”.

En la misiva, da cuenta además sobre personajes como Alejandra Santamaría y Ernesto Cortés, quienes desde la dirección de Patrimonio y de Museos, respectivamente, a quienes señaló por difamaciones y por incumplimiento en sus cargos.

“Dejo una Secretaría de Cultura bien encaminada en los principios fundamentales de la Cuarta Transformación, gracias a la conformación de un equipo de trabajo responsable y eficiente, con ética profesional y sensibilidad social”, concluyó Glockner.