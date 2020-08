La Secretaría de Cultura creará un comité ciudadano para transparentar recursos federales

La Secretaría de Cultura (SC) de Puebla busca transparentar los recursos públicos federales provenientes del Programa de Apoyos a la Cultura, en su vertiente Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC).

Por medio de una convocatoria, la dependencia llama a la ciudadanía a formar parte del Comité de Contraloría Social y verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos en las convocatorias Cultura en casa y Puebla en escena. Se trata, expuso la SC mediante un boletín informativo, de transparentar los procesos y actividades derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020.

Dicho comité verificará ambas convocatorias: Cultura en Casa, que busca beneficiar a 112 propuestas artísticas de música, teatro, danza, literatura, artes plásticas, cine, radio y medios audiovisuales, espacios culturales independientes y artistas con alguna discapacidad; y Puebla en escena, con una bolsa de 377 mil pesos para artistas, grupos o compañías teatrales pertenecientes al estado, para que realicen una puesta en escena original y adaptable a cualquier espacio teatral.

Para formar parte del Comité de Contraloría Social podrán participar todas aquellas personas interesadas en ser parte de esta evaluación. No obstante, deberán cumplir con algunos requisitos: ser de nacionalidad mexicana, haber nacido en el estado de Puebla y radicar en el mismo; ser mayor de 18 años; no ser trabajador activo del gobierno estatal ni de alguna instancia de municipal de cultura; contar con disponibilidad de horario para asistir a las reuniones del comité; no ser beneficiario directo de ningún programa cultural actual, operado por la SC de Puebla ni haberlo sido en los dos años previos; presentar una carta con extensión máxima de una cuartilla en la que explique su interés por formar parte de la Contraloría Social; y contar con experiencia en actividades que den cuenta de su interés por alguna labor social, cultural o educativa.

La convocatoria está disponible en el sitio electrónico sc.puebla.gob.mx. El registro se debe realizar antes del 31 de agosto, mediante el correo electrónico [email protected]

La Ley General de Desarrollo Social define a la Controlaría Social como una práctica de transparencia y rendición de cuentas, en la que los comités observan las actividades del proyecto, generan el informe correspondiente y denuncian – en caso de alguna irregularidad- al Órgano Interno de Control Estatal, Secretaría de Cultura y/o Secretaría de la Función Pública.

Destaca que, a inicios de agosto de 2020, la SC denunció un total de 10 irregularidades, entre ellas, el robo en oficinas, la extracción de una cámara fotográfica y pantallas, faltas administrativas graves en la organización de actos como el Huey Atlixcáyotl, incumplimiento en protocolos de entrega- recepción, difamaciones y venta de asesorías a nombre de la propia secretaría. Todos ellos, actos ocurridos en el último año de la administración.