Se vuelca pipa cargada de gas y cierran carretera federal Teziutlán–Nautla

Al cierre de la presente edición, la carretera federal Teziutlán–Nautla que fue cerrada la madrugada de este jueves, a la altura del punto conocido como “El Reparo”, por la volcadura de una pipa de la empresa Global Gas 3 Estrellas, permanecía vedada al tráfico.

La medida fue tomada por la Coordinación Estatal de Protección Civilcon el fin de resguardar la seguridad de la población, pues se presume que hay una fuga del combustible.

Hasta el momento no se han reportado personas lesionadas, y los esfuerzos se concentran en estabilizar la unidad sin que represente un riesgo adicional para las comunidades cercanas.

El siniestro ha generado afectaciones a la movilidad en distintos municipios de la sierra nororiental de Puebla y zonas colindantes de Veracruz, por lo que se recomienda a transportistas y particulares programar sus traslados con anticipación y atender las indicaciones de las autoridades.

Los viajantes que más transitan por la vía son de Puebla, Libres, Cuyoaco, Zaragoza, Tlatlauquitepec, Yaonahuac, Teteles, Hueyapan, Atempan, Chignautla, Teziutlán, Xiutetelco, Jalacingo, Altotonga, Perote, Atzalan, Hueytamalco, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Acateno, Ayotoxco, Tenampulco y Cuetzalan.

Autoridades municipales de Hueytamalco informaron que personal de Protección Civil y Seguridad Pública se encuentra trabajando en la zona para atender el incidente y garantizar que la vialidad pueda ser reabierta lo antes posible.

Se ha indicado a la ciudadanía evitar acercarse al área y utilizar rutas alternas para no entorpecer las labores de emergencia. Asimismo, se pidió seguir únicamente los canales oficiales de información para conocer la evolución de la situación.

Las autoridades estatales y regionales confiaban en abrir la circulación plenamente este viernes.