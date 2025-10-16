Se va Javier Aquino de la Secretaría de Bienestar de Puebla; se incorpora al Gobierno Federal

Javier Aquino Limón anunció su renuncia como titular de la Secretaría de Bienestar del estado de Puebla, cargo que desempeñaba desde el inicio de la administración del gobernador Alejandro Armenta Mier.

La salida, comunicada a través de un video en sus redes sociales la noche de este miércoles, obedece a una invitación para integrarse al gobierno federal.

Aquino Limón explicó que su decisión se debe a una “circunstancia importante que acontece en este momento en el país”, y que su nuevo rol a nivel federal fue consultado previamente con el gobernador Armenta Mier.

El también exsecretario de Gobernación (Segob), en la gestión de Sergio Salomón Céspedes, informó que acompañará a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en acciones relacionadas con los deslaves e inundaciones que han afectado a al menos cuatro estados, incluyendo Puebla.

Aunque el cargo específico que ocupará en la Federación se desconoce, circulan versiones no oficiales que lo colocan junto al exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina en el Instituto Nacional de Migración (Inami).

En su mensaje, Aquino Limón agradeció al gobernador Armenta Mier por la confianza y la oportunidad de trabajar por los poblanos, destacando que “termina un cargo, pero no mi misión de servir a Puebla y a mi México”.

La renuncia de Javier Aquino ocurre a pocos meses de haber iniciado la actual gestión. Es relevante mencionar que el exfuncionario estatal tiene una amplia trayectoria en la administración pública en Puebla.

Hasta el momento, el gobierno de Puebla no ha emitido una confirmación oficial sobre quién asumirá la titularidad de la Secretaría de Bienestar. Sin embargo, fuentes no oficiales señalan que César Octavio Castellanos Galdámez podría ocupar el puesto.

Castellanos Galdámez se desempeñaba previamente como coordinador sectorial de Bienestar.

La salida de Aquino Limón se da a pesar de que el pasado martes, el gobernador Alejandro Armenta Mier había descartado enroques o ajustes inmediatos en su gabinete.

El mandatario sugirió en su momento que los únicos cambios previstos serían por causa de invitaciones a delegaciones federales, sin mencionar a algún secretario en particular.

Además de este cambio, se confirmó que Francisco González Bonilla fue designado al frente de la Secretaría de Deporte y Juventud, mientras concluye el periodo de licencia de Gabriela Sánchez Saavedra.