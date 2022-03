Se triplicaron denuncias por narcomenudeo en Atlixco en 3 años

Las denuncias por narcomenudeo crecieron 222 por ciento en los últimos tres años en Atlixco, al pasar de 27 a 87 entre 2019 y 2021, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Este miércoles el municipio fue escenario de un presunto ajuste de cuentas entre bandas de narcomenudistas que dejó como saldo preliminar 10 personas ejecutadas.

De acuerdo con las autoridades estatales y municipales, los involucrados son personas provenientes de Morelos, Guerrero y Veracruz que llegaron a rentar una casa, misma en la que presuntamente se comercializaban drogas.

Los datos del SNSP refieren que en 2019 se contabilizaron 27 denuncias por el tráfico de estupefacientes en su modalidad de menudeo, es decir, un promedio de una cada 15 días.

En ese año Atlixco se ubicó como el tercer municipio del estado con más denuncias, después de las que se reportaron en Puebla y Tehuacán, las cuales llegaron a 304 y 27.

En 2020 los casos denunciados ante las autoridades fueron 26, los cuales situaron a esa demarcación de la Mixteca poblana en la cuarta posición a nivel estatal después Puebla, Tehuacán y San Martín Texmelucan, que reportaron 769, 91 y 53 denuncias, respectivamente.

Ya en 2021, las autoridades dieron cuenta de 87 reportes, cifra que colocó al municipio en la segunda posición a nivel nacional después de los casos que se denunciaron en la capital del estado, los cuales fueron mil 88.

Incluso el año pasado Atlixco desplazó a Tehuacán que es el segundo municipio más poblado del estado y en donde se contabilizaron 68 delitos de ese tipo. Posteriormente siguió San Martín Texmelucan, con 42.

Al ofrecer una conferencia de prensa sobre el caso, la presidente municipal, Ariadna Ayala Camarillo, dijo que los habitantes del municipio que gobierna no deben alarmarse pues los narcomenudistas que operan en la zona y los cuales protagonizaron una masacre este miércoles, eran provenientes de Morelos, Guerrero y Veracruz.

“La Ciudad civil que no está metido en problemas, la Ciudad civil sana, que no está en contratos oscuros no tiene de qué preocuparse”, declaró.

Sin embargo, la alcalde reconoció que Atlixco es escenario de una pugna por el control de la plaza. “(…) el tema entre bandas, es por supuesto una lucha constante”, acotó.