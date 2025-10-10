Se traslada Gobernador Armenta a Huauchinango para atender emergencia por “Jerry”

Tras las graves afectaciones causadas por el paso de la tormenta tropical “Jerry”, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, anunció este viernes su traslado inmediato al municipio de Huauchinango, en la Sierra Norte, para encabezar las labores de atención y protección civil.

El mandatario informó en un mensaje publicado en redes sociales que la movilización se da luego de participar en una reunión de seguridad con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, donde se abordaron temas de atención y protección para la población poblana.

“Me traslado a Huauchinango. Estamos atendiendo desde el día de ayer la contingencia”, señaló Armenta, quien destacó que el coronel Bernabé López Santos, coordinador estatal de Protección Civil, ya se encuentra en la zona coordinando las acciones.

Apoyo aéreo y albergues activados

Como parte de la estrategia de respuesta, informó que se activó una ambulancia aérea, que corresponde a un helicóptero, para trasladar a pacientes y enfermos hospitalizados en las áreas afectadas.

Además, confirmó que los albergues han sido preparados en la región para recibir a las personas desalojadas o en riesgo, y que se mantendrá informando a la ciudadanía a través de las redes sociales sobre el desarrollo de la contingencia.

La visita de Armenta a Huauchinango se produce en un contexto de emergencia generalizada en la Sierra Norte y Nororiental de Puebla, donde las intensas lluvias han provocado el desborde de ríos, deslaves, bloqueos carreteros y la evacuación de aproximadamente 20 familias en Chicontla.

Cabe destacar que la Clínica Hospital del ISSSTE en Huauchinango ha suspendido temporalmente sus servicios por anegaciones en la planta baja, por lo que el traslado de pacientes es una prioridad en la estrategia gubernamental.

La Sierra Norte y Nororiental, las más afectadas

La Sierra Norte y Nororiental han sido las más afectadas. En Jopala cerca de 20 familias fueron desalojadas, en Chicontla debido a la creciente del río y la presa Necaxa, que está a punto de rebasar sus muros de contención.

En Huauchinango, el río en Tlalcoyunga alcanzó niveles que cubrieron el puente vehicular, provocando deslizamientos de tierra y caída de ramas que bloquean el paso en la zona.

Mientras en Cuetzalan, el río de Las Hamacas se desbordó, y las autoridades mantienen vigilancia ante la fuerza del caudal.

En la Sierra Nororiental, el río Apulco se desbordó en la zona de Tenampulco, donde las inundaciones persisten a pesar de que la intensidad de las lluvias es moderada.

En Hueytamalco, pobladores reportaron la crecida del río en la comunidad de Ayahualo.

Otras localidades con severas afectaciones son Villa Ávila Camacho “La Ceiba” y Palma Real de Adentro, golpeadas por el desbordamiento de los ríos San Marcos y Zilima.

Mientras en la capital poblana, el río Atoyac reportó un desbordamiento, principalmente a la altura de la 11 Sur y el entronque a Ocoyucan.

La emergencia hídrica se suma a incidentes previos en la región, como la reciente explosión de un ducto de Pemex y las afectaciones en otros hospitales del IMSS-Bienestar.

Las autoridades federales han informado la activación del Plan DN-III-E por parte de las Fuerzas Armadas, asimismo se han habilitado albergues en distintos municipios para asistir a las familias desalojadas.