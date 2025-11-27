Se traslada Armenta a Jopala para atender desbordamiento del río Necaxa

El gobernador Alejandro Armenta Mier informó a primera hora de este jueves su traslado al municipio de Jopala para atender la contingencia por desbordamiento del río Necaxa, en la comunidad de Chicontla.

En un video que difundió en redes sociales, el mandatario estatal informó que se dirigía a Jopala para hablar con las autoridades y la población afectada por las intensas lluvias provocadas por el Frente Frío número 16.

De acuerdo con datos preliminares del presidente municipal de Jopala, el agua ingresó a al menos una decena de viviendas y dejó calles cubiertas de lodo, sin energía eléctrica ni señal telefónica, dificultando la cuantificación precisa de los daños.

“Vamos a volar hacia Jopala y vamos a intentar después acompañar a nuestra presidenta en el evento que hay en el AIFA, si las condiciones climatológicas así lo permiten”, adelantó.

Por su parte, autoridades municipales de Jopala emitieron un comunicado en donde informaron que el desbordamiento del río que azolvó y alcanzó varias viviendas en la comunidad de Chicontla, “no representa ningún riesgo para la población”.

En ese sentido, pidió a la población a mantener la calma.

Dijo que la Coordinación de Protección Civil tomará acciones inmediatas para garantizar la seguridad de las familias que habitan en zonas de riesgo.

Anuncio de obras viales en la capital

Además de atender la emergencia, el gobernador Armenta Mier anunció el inicio de trabajos de repavimentación de la calle 12 Oriente.

La obra abarcará el tramo desde la zona del Cristo, pasando por la 14, hasta la 24 Oriente.

Destacó que esta obra es parte de un esfuerzo por crear un circuito vial que conecte a quienes entran desde Amalucan, pasando por la 24 Oriente, hasta el Parque Ecológico, Ciudad Universitaria y el Periférico.

El titular del Ejecutivo reafirmó su compromiso de mejorar la infraestructura al mismo tiempo que se atienden las contingencias en el estado.