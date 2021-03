Se tambalea la candidatura de Jorge Estefan

Durante el anuncio de los candidatos a diputados federales de la coalición Va por México, ocurrida el jueves pasado en un hotel del Centro Histórico de la capital, el gran ausente fue el priista Jorge Estefan Chidiac, quien ese día fue presentado oficialmente como el contendiente por el distrito 14 con cabecera en Acatlán de Osorio. Sin embargo, horas antes en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) priista se había dado la orden de poner “en reserva” la nominación de este personaje.

Ese día la justificación que se dio es que Jorge Estefan había mandado a decir que está bajo cuidados extremos para evitar un contagio de Covid–19 y por esa razón prefería no asistir a actos públicos, de los que se podía excusar.

Sin embargo, se especula que la verdadera razón es que existe la posibilidad de que el político de origen oaxaqueño, pero avecindado en Puebla desde hace tres décadas, pudiera salir de la lista oficial de candidatos, como una manera de cuidar la ya muy desmejorada imagen pública del PRI.

Se dice que Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente nacional del PRI, dio la orden de dejar fuera de la lista de candidatos y de dirigentes del partido a todos aquellos que aparezcan en investigaciones o procesos legales iniciados por el gobierno de la República.

Y resulta que el nombre de Jorge Estefan habría aparecido en una importante investigación relacionada con manejos presupuestales en el gobierno de Enrique Peña Nieto, luego de que en el sexenio del último presidente priista se desempeñó como director general del desaparecido banco Bansefi y fue un destacado líder de la fracción tricolor en San Lázaro.

Una versión apunta a que ya se tomó la decisión de sustituirlo y que dentro de algunos días, previo consenso con el PAN y el PRD, que ahora son aliados del PRI, se anunciará al sustituto que contenderá por el distrito mixteco de Acatlán de Osorio.

Otra versión apunta a que en el CEN tricolor se decidió ventilar su nombre como candidato, pera medir la reacción a ese nombramiento desde los ámbitos de la 4T, para que si no hay cuestionamientos a esa postulación, entonces no se le quite la nominación de la coalición Va por México.

Por esa razón Jorge Estefan Chidiac hasta el momento se ha mostrado de bajo perfil y no ha hecho apariciones públicas.

Si se decide su sustitución, le acabaría pasando a algo muy parecido a lo ocurrido con Juan Carlos Lastiri Quirós, quien en octubre del año pasado lo presentaron como nuevo líder de la CNOP en el estado de Puebla, como preámbulo para que fuera postulado como candidato a diputado federal.

Cuando en el CEN se enteraron de ese nombramiento se dio la orden de excluirlo de las candidaturas, por ser un personaje central de la Estafa Maestra, que es acto de corrupción emblemático del peñismo.