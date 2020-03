Se suspende todo el futbol mexicano

El futbol mexicano, a través de la Liga Mx, ha determinado parar las actividades de todo el balompié ante la contingencia provocada por el coronavirus en el país.

A través de un comunicado se informó que la Liga Mx, desde la primera división, hasta las categorías con límite de edad como son la Sub 20, la sub 17 y la Sub 15 están detenidas. Asimismo la Liga Mx Femenil también quedó detenida en lo que involucra a los equipos poblanos.

El comunicado de la Liga Mx se limita a decir que se suspenden las actividades de manera indefinida, en los próximos días se definirá el tiempo de paro que tendrá el futbol mexicano ante esta contingencia.

Puebla gana en San Luis

En acción de la Jornada 10 del Clausura 2020 en la Liga Mx, Puebla derrotó por 0–1 al Atlético de San Luis, en la cancha del estadio Alfonso Lastras.

Con este resultado, la franja llegó a 14 unidades en el semestre, mientras que los potosinos se mantienen con 13 efectivos en lo que va de competencia.

Durante el primer tiempo, ambos escuadrones minimizaron sus ataques, fueron capaces de aminorar la capacidad de las ofensivas contrarias, gracias a la capacidad de su zaga.

Sin embargo, cuando el marcador indicaba el minuto 13, Ángel Zaldívar se hizo del espacio necesario, para rematar y conseguir el único tanto del encuentro, hasta ese momento. Era su estreno goleador con la franja.

En el complemento, fue Nicolás Vikonis el jugador más valioso del encuentro, al detener un penal, justo cuando los últimos instantes del encuentro. El uruguayo sumó su cuarto partido sin recibir anotaciones, convirtiéndose la franja en la mejor defensiva del torneo, con siete goles en contra únicamente.