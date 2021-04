“Se subió en mí y mis piernas quedaron en medio de las suyas”, narra menor abusado sexual del diputado Saúl Huerta

“Se subió en mí y mis piernas quedaron en medio de las suyas”, así narró el joven de 15 años de edad cómo el diputado federal de Morena, Saúl Huerta habría abusado sexualmente de él, después de haberlo drogado.

El periodista Ciro Gómez Leyva difundió la noche de este jueves dos entrevistas sobre el caso de presunto abuso sexual a un menor de Puebla por parte del legislador de la ciudad de Puebla.

El adolescente, quien acusó y denunció penalmente de abuso sexual al legislador, relató cómo al quedar inmovilizado de las piernas, como resultado de una drogada que le habría puesto en un refresco, sufrió tocamientos en el pene y después cómo el político de 63 años de edad se sube sobre él.

“Me prometió que me iba a meter a la UAP, a un curso de inglés, que me iba a enseñar a manejar y que me convertiría en su secretario personal”, reveló el menor.

Este fue el “gancho” que lanzó el morenista para reclutar al adolescente durante la campaña a la reelección de diputado federal por el Distrito 11.

Resultado de la difusión del audioescándalo, la dirigencia nacional de Morena informó anoche que Saúl Huerta presentó su renuncia irrevocable a la candidatura por la ciudad de Puebla.

Previamente, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Nacho Mier, salió en defensa de su compañero de partido y dijo que no le pedirán a Huerta que deje el cargo.

“No lo hizo en su función como diputado federal, sino en la vida personal”, justificó.

No me apoyaron, dejaron en libertad al diputado

La madre de la víctima, Guadalupe Lezama, denunció en una entrevista al medio de comunicación nacional que la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dejó libre al diputado federal sin saber lo que realmente había ocurrido en el hotel.

“No me apoyaron como debían, se tardaron mucho en las diligencias y permitieron que lo dejaran libre. Se hubieran esperado a que mi hijo entrara al psicólogo para conocer el estado en qué se encontraba”, condenó.

La mujer dijo que no confía en las indagatorias porque hubo muchas irregularidades desde un inicio. “Tengo miedo, tengo angustia, tengo desesperación, tengo dolor y, en parte, tengo enfado porque no lo detuvieron”.

Guadalupe, quien vende en un tianguis de Puebla, explicó que conoció al legislador cuando llegó a su casa a regalarle una despensa, luego de solicitarle apoyo porque su esposo estaba hospitalizado tras contagiarse por Covid-19.

En apoyo a esta familia de escasos recursos, comentó que el diputado ofreció trabajo a su hijo menor de edad en la campaña, pegando propaganda.

“Por eso yo le permití a mi hijo que trabajara con él, estábamos necesitados, pero eso no significa que abusara sexualmente de él”, acusó.

Cuando se trasladó a la Ciudad de México, explicó que el menor “me mandaba ubicación, fotos, que hizo depósitos del diputado Saúl Huerta. Todo iba marchando bien, pero cuando me dan las 10:43 (de la noche) le mando un mensaje y le digo: ‘que pasó hijo, no me has mandado mensaje, en qué hotel estás’”.

Guadalupe dijo que no tuvo comunicación con su hijo hasta 10 minutos para las 6 de la mañana del siguiente día. “Me habló para decirme que el diputado lo había manoseado, que estaba encima de él, pero yo desconocía por qué, él estaba en una ciudad que no conocemos porque nosotros vivimos en Puebla”.

“Me dice que ya está fuera del hotel y yo le digo que busque una patrulla; yo soy diabética y la situación económica no es muy buena, y el diputado había ido a la casa, sabe dónde vivo, y le digo al teléfono a uno de los políticas ‘por favor no deje a mi hijo solo, ayúdelo’”, expuso.

Finalmente, narró que la policía se traslada al hotel en la colonia Juárez y detiene al legislador de Morena, quien se negaba a entregarse.

“En ese transcurso, me habló el diputado y le dije ‘qué pasó con mi hijo, yo se lo confié, por qué’. Él habló que lo iba a cuidar como a un hijo, que tiene tres hijas, una en Alemania y las otras dos en Puebla. Yo le comenté ¿Imagínese que hubiera pasado?, póngase en mí lugar’”, reclamó al político.