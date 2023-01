Se reúne el diputado morenista Iván Herrera con activistas opositores a Paola Angon

El diputado local del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Iván Herrera Villagómez se reunió con integrantes de Frente de Organizaciones Cholultecas -que agrupa a ciudadanos organizados en San Pedro Cholula e incluye a defensoras de la mujer, comerciantes, artesanos, maestros, jóvenes, trabajadores de la cultura, comunicadores, radios comunitarias y profesionistas-, a quienes instó a seguir acudiendo ante la Auditoría Superior del Estado y las demás instituciones correspondientes, a denunciar las faltas. omisiones y hasta delitos en los que podría estar incurriendo la edil Paola Angon Silva.

El legislador se comprometió a seguir llevando a la tribuna del Congreso local los abusos de la alcaldesa panista.

El representante popular izquierdista dictó el pasado viernes, en San Pedro Cholula, la conferencia “La Auditoría Superior Del Estado ¿Para qué sirve? Su importancia en los municipios”, al lado del contador público y auditor Víctor Díaz Flores, siendo el moderador el activista Carlos Carrillo.

Carrillo proporcionó a La Jornada de Oriente una relatoría del acto, en la que describe que el auditorio estuvo formado por líderes y ciudadanos que han dado “un ataque frontal a la corrupción de la actual presidenta municipal Paola Elizabeth Angón Silva, de quien comentaron en la conferencia que tiene ya varias denuncias en el Congreso del estado de Puebla y en la Auditoria Superior del Estado por violar la Ley Orgánica Municipal, la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Puebla y la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla.

“El evento contó con la asistencia de líderes sociales y comunitarios, presidentes auxiliares cholultecas y regidoras de varios municipios como Juan C. Bonilla, San Andrés Cholula, Coronango y el propio San Pedro Cholula, donde destacó la presencia de la regidora Beatriz Pérez Fragozo, quien ha recibido violencia política en razón de género de la edil cholulteca Paola Angón, quien ordenó a la Contraloría Municipal destituirla de su cargo e incluso llegó el pasado 5 de enero a solicitar que la policía municipal la sacara con lujo de violencia de la sesión de Cabildo de esa fecha.

- Anuncio -

“En su momento como conferencista, el diputado local Iván Herrera Villagómez comentó que la Auditoria Superior del Estado (ASE) es el órgano de fiscalización que junto con el Congreso del Estado de Puebla y su Comisión Inspectora tienen la tarea de aprobar las cuentas públicas municipales y comentó que en mucho tiempo la ASE ha sido ocupada como garrote político para aprobar las cuentas públicas de los presidentes municipales afines o no al gobernador en turno y puso como ejemplo que el anterior titular de la ASE se encuentra privado de su libertad por cuestiones personales. Recomendó a los habitantes del municipio de San Pedro Cholula no dejar de actuar y acudir de manera puntual a las instancias correspondientes para lograr la transparencia financiera y denunciar el mal desempeño de los funcionarios municipales. En su momento el diputado Herrera Villagómez escuchó las quejas ciudadanas contra la edil Angon y en particular contra la Contraloría Municipal cholulteca por actuar en forma parcial y cubriendo las irregularidades de la administración municipal.

“Comentó que seguirá actuando como legislador en pro de la ciudadanía y que los cholultecas tienen en él un aliado para atacar, investigar y sancionar la corrupción y el mal gobierno de los presidentes municipales. Comentó que ya en varias ocasiones ha subido a la tribuna en el Congreso Local para invitar a la edil cholulteca a conducirse en el marco de la ley y no estar usando la administración municipal para enriquecerse de manera ilícita y que respete la ley y los derechos humanos de los cholultecas”.