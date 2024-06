Se retoma plantón frente a Granjas Carroll con el pueblo de Totalco a la cabeza

Habitantes de la Cuenca Libres–Oriental de Puebla y Veracruz, junto con organizaciones sociales, retomaron el plantón frente a Granjas Carroll, luego que elementos de la Fuerza Civil de Veracruz, el pasado 20 de junio, desalojaran con violencia y persiguieran por las calles y casas de la comunidad de Totalco a manifestantes que reclamaran el acaparamiento de concesiones de agua por industrias y exigían agua para los ejidos.

Desde las 3 de la tarde nuevamente fueron colocados vehículos para instalarse frente a la empresa procesadora de alimentos de cerdos de la subsidiaria Smithfield, instalada en la comunidad de Totalco, en el municipio de Perote, bloqueando además los accesos carreteros y vecinales, incluida parte de la carretera que comunica a Acatzingo y Perote.

Además de la exigencia de que se expulsara de la Cuenca a Granjas Carroll –que ha instalado en la región el rastro más grande de América Latina– ahora cientos de manifestantes exigen el castigo a los policías que acribillaron a los agricultores Alberto y Jorge Cortina Vázquez, saldo del operativo armado.

Dentro de la empresa americana se nota el resguardo de personas uniformadas y armadas, fuera se han colocado mantas, casas de campaña improvisadas, fogatas con leña y llantas además de manifestantes de Puebla y Veracruz que se apostaron enfrente, en una manifestación pacífica.

La decisión para retomar el plantón frente a la empresa se dio en la Asamblea realizada esta tarde. Sin la presencia de funcionarios federales y estatales, el alcalde de Perote, Delfino Ortega Martínez, enfrentó solo a una multitud desbordada, que con ánimo enardecido exigía respuestas a sus demandas.

Ortega Martínez fue obligado por los pobladores y los integrantes del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental a que tomara cartulina que rezaba “fuera Granjas Carroll” y encabezara la movilización al plantón.

Por lo pronto, el edil de Perote estará obligado a permanecer hasta que celebre un cabildo abierto en el que se discuta la expulsión de la criadora de cerdos que ha contaminado el aire, el agua y la tierra de la región o al menos e quite a la empresa los permisos de uso de suelo.

El cabildo se llevará a cabo el próximo miércoles, luego que funcionarios del ayuntamiento de Perote preparaban el escrito para hacer la solicitud a los regidores de la celebración del inusual Cabildo que por ley, tiene que tener un previo aviso de 24 horas.

Así el edil al cierre de esta edición permanecía al frente de Granjas Carroll con una nueva cartulina que decía “Justicia para Totalco”.

Una asamblea desbordada

El domingo, líderes en Puebla Movimiento de Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental denunciaron que autoridades de Veracruz intentaban excluir a las comunidades de territorio poblano en las negociaciones derivadas por el conflicto de la represión ocurrida el jueves en la lucha contra Granjas Carroll, pero por la mañana apareció una improvisada invitación para que acudiera movimientos sociales y comunidades cercanas de Puebla a la asamblea que se realizaría en Totalco a las 11 de la mañana.

La asamblea tuvo una nutrida participación, al punto del desborde. Testimonios que recogió de esta casa editorial señalaban que el auditorio del pueblo “se llenó al tope”, pobladores tomaron la palabra para denunciar los hechos:

“Yo era un manifestante más, pero los uniformados me agarraron con una cizaña brutal, que no se imaginan, su intención era matarme, me llevaron al hospital de Perote donde me sacaron en una patrulla encuerado, iban patrullando 10 patrullas, entrando a Xalapa ya eran 25 abriendo el paso como si fuera un delincuente. Estaba un poco inconsciente y escuché que los mismos policías decían que Totalco tenía un traidor, el agente municipal que colaboraba con el gobierno”, dijo Justo Soto, un hombre de la tercera edad originario de Tepeyahualco, Puebla.

“¡Seguimos sosteniendo la exigencia de que se vaya Granjas Carroll?” Preguntó Renato Romero, integrante del Movimiento en Defensa del Agua de Libres Oriental ante el auditorio lleno que levantó la mano en aprobación

“Pedimos que encarcelen a todos los policías mientras se investigan, pero lo más importante: exigimos que se rebele quién dio la orden de venirnos a matar querían venir a darnos un escarmiento, querían aplastarnos, pero no lo van a lograr, el movimiento está prendido en toda la región”, dijo Romero.

Otros oradores en su turno al micrófono expusieron que la desaparición de la corporación Fuerza Civil tras represión en Totalco es una manera de encubrir a los agentes asesinos.

“El anuncio del gobierno de Veracruz de desaparecer a la Fuerza Civil en lugar de que sea una solución es una manera de diluir la responsabilidad de esa policía táctica. Primero que presenten a los responsables del asesinato de dos campesinos y de haber venido a reprimir a todos disparando y causando terror. Exigimos castigo a los responsables, no que disuelvan la Fuerza Civil. Desde luego que ese grupo táctico asesino tiene que desaparecer, pero antes que eso primero tienen que presentarlo a los responsables, o sea, yo denuncio es una maniobra para encubrirlo, cuántas horas ya pasaron y no sabemos que hayan arrestado a nadie, le dieron haberlos arrestado en las primeras 24 horas.

Dicen que la Fiscalía del Estado y al interior de esa corporación ya inició una investigación, sí, pero no han arrestado a nadie, es lo mínimo que deben hacer detenerlos, pero también creemos que una manera de hacer justicia es que se vaya Granjas Carroll.