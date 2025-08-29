Viernes, agosto 29, 2025
Cuitlatlán

Se resiste el clero católico a respetar leyes laborales: no presentó liquidación de administradora de Cáritas

Fermín Alejandro García

Gustavo Petro despliega 25 mil efectivos en frontera con Venezuela

La Jornada -
Europa Press Madrid. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció la "militarización" de la frontera con Venezuela en la región del Catatumbo, donde ya habría...
Bárcena lamenta el gasto militar global y aboga por proteger el medio ambiente en AL y el Caribe

La Jornada -
Lilian Hernández Osorio Ciudad de México. Ante un contexto global complicado, en el que el cambio climático está causando estragos tanto en México como en...

Para frenar extorsiones, decomisan 162 equipos telefónicos en seis penales de Puebla

Yadira Llaven Anzures -
La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla (SSP), con el apoyo de las fuerzas federales, incautó 162 teléfonos celulares y una cantidad significativa de...

Hasta 55 mil pesos se gastan algunos padres por el regreso a clases

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El regreso a clases en Puebla representa un desafío económico cada vez mayor para las familias, que pueden destinar desde 6 mil y hasta...

BUAP investiga a Rodolfo Zepeda Memije por presentar documentos falsos

Martín Hernández Alcántara -
La Oficina de la Abogada General de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) inició un procedimiento administrativo contra Rodolfo Javier Zepeda Memije, luego...

