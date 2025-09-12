Viernes, septiembre 12, 2025
Se renegociará la deuda del CIS en Puebla; se deben 690 mdp, 50% del costo original: Finanzas

No se contempla negociar la plataforma Audi en San José Chiapa

Se renegociará la deuda del CIS en Puebla; se deben 690 mdp, el 50% del costo original: Finanzas
Yadira Llaven Anzures

A 12 años de su inauguración, el gobierno de Puebla adeuda 690.9 millones de los mil 372.6 millones de pesos que costó inicialmente el Centro Integral de Servicios (CIS), ubicado en Vía Atlixcáyotl. La deuda pendiente representa 50.3 por ciento de la obra, que concluiría en liquidarse hasta en 2037. 

La administración de Alejandro Armenta Mier buscará renegociar la deuda heredada de la sede del gobierno del estado, informó la secretaria de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA), Josefina Morales Guerrero. 

El proyecto, ejecutado bajo el esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios (PPS), tuvo un costo total, incluyendo construcción, intereses, operación y mantenimiento, que asciende a 5 mil 270 millones de pesos, si se continúa pagando los próximos 10 años.  

A diferencia del CIS, la funcionaria estatal confirmó que no se contempla hacer la misma negociación con la plataforma de Audi en San José Chiapa.  

Morales Guerrero destacó que la meta es disminuir la deuda estatal al final de la actual administración, sin descartar los adeudos con bancos y constructoras. 

Reveló que la deuda del Centro Integral de Servicios, que asciende a 690.9 millones de pesos, no podrá liquidarse de manera anticipada como sucedió con la deuda del Museo Internacional del Barroco (MIB).   

Sin embargo, la secretaria Josefina Morales expresó su confianza en que se logrará una reducción significativa antes de 2037, año en que concluye el sexenio. 

“Somos muy responsables en el manejo de lo que se tiene programado mensualmente para cubrir, sobre todo lo que es la deuda directa”, comentó la funcionaria, quien agregó que buscarán reducir las tasas de interés y aprovechar que actualmente son más bajas.  

A pesar de las intenciones, la titular de la SPFA recalcó que no hay un estimado de cuánto podría disminuir el monto total.  

Expuso que la renegociación se enfrenta a “limitaciones presupuestarias”, debido a que los recursos son finitos y están alineados a programas específicos que no se pueden suspender para priorizar el pago de la deuda. 

Millonaria deuda del CIS se pagará hasta 2037

La deuda del CIS de Angelópolis se originó el 1 de enero de 2013 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2037, en un plazo de 25 años.   

Actualmente, el saldo pendiente de la deuda es de 690.9 millones de pesos, lo que representa el 50.3 por ciento del monto original. Hasta junio, se han pagado 681.7 millones de pesos.  

Para la deuda directa con bancos, la Secretaría de Finanzas buscará una reducción en las tasas de interés aprovechando que la Secretaría de Hacienda federal ha asignado a Puebla un “semáforo verde”, lo que brinda la posibilidad de que las instituciones financieras ofrezcan mejores condiciones. 

