Viernes, septiembre 5, 2025
Se registra explosión en nave 82A de la planta de Volkswagen

Patricia Gutiérrez Rodríguez

La noche de este jueves, presuntamente después de las 21 horas, se registró una explosión en la planta Volkswagen de México, ubicada en Cuautlancingo, Puebla.

El incidente se produjo en la nave 82A, donde versiones no oficiales refieren que detonaron los motores de la cabina láser de hojalatería.

En esa área laboran aproximadamente 150 técnicos. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

La empresa y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) no han emitido postura oficial respecto al incidente ni sobre el estado de la maquinaria y protocolos aplicados.

En imágenes que circulan en grupos de trabajadores se observa que operarios fueron evacuados, pero se desconoce la cantidad.

La ausencia de información institucional ha generado interrogantes entre la base laboral.

La fábrica instalada en Cuautlancingo es uno de los centros industriales más relevantes de América Latina, desde su apertura en 1967 ha ensamblado millones de automóviles, entre ellos el Jetta y el Beetle, distribuidos hacia mercados internacionales.

Este tipo de incidentes recuerda la importancia de garantizar el mantenimiento y revisión constante de los sistemas industriales, en particular aquellos que requieren tecnología avanzada.

