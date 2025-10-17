Se reducen a 13 el número de localidades incomunicadas en Puebla: SICT

Con más de 350 máquinas a cargo de la limpieza de escombro en carreteras y caminos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó este viernes un avance significativo en el restablecimiento de la conectividad en Puebla, logrando reducir el número de localidades incomunicadas de 21 a solo 13 hasta.

En la “Mañanera del pueblo”, el titular de la SICT, Jesús Antonio Esteva Medina, presentó el seguimiento de las afectaciones causadas por las lluvias extraordinarias en varios estados, destacando que, a nivel nacional, la cifra de comunidades incomunicadas pasó de 288 a 127 en tres días.

Te puede interesar: A una semana de la contingencia pluvial, se abren parcialmente vías a Pahuatlán y Tlacuilotepec

En específico para la entidad poblana, precisó que el número de comunidades incomunicadas se ha reducido drásticamente de 32 a 13 localidades, del 14 al 17 de octubre.

De las 51 incidencias registradas en la red vial: nueve caminos están completamente abiertos; 14 se encuentran abiertos parcialmente y 28 permanecen cerrados.

Además, informó que se mantienen activos 36 máquinas de la Federación (más las 300 máquinas propiedad del estado) y 100 trabajadores en la zona para las labores de limpieza y remoción de escombros, concentrados principalmente en los puntos con afectaciones mayores.

También puedes leer: Alivio parcial en Puebla: logran liberar el paso en ocho comunidades incomunicadas

En cuanto a infraestructura crítica, el reporte incluye el seguimiento a los 11 puentes afectados en el estado, por lo que firmó que espera lograr la liberación total de las vías en la próxima semana.

Nueva herramienta tecnológica para la emergencia

El secretario también anunció la puesta en marcha de un Sistema Estratégico de Control y Seguimiento de Incidencias, una aplicación móvil desarrollada para las brigadas de campo.

Explicó que esta herramienta permite registrar incidencias directamente desde dispositivos móviles, asegurando la recolección de datos técnicos y su gestión en el sistema de información geográfica.

Dijo que la aplicación es fundamental para la etapa de verificación y confirmación de daños, permitiendo que la información de interrupciones y su estado de atención se alimente al sistema en tiempo real, con testimoniales y fotografía, garantizando que los apoyos lleguen de manera más eficiente.

Finalmente, afirmó que el gobierno federal mantiene la expectativa de continuar la tendencia de liberación de accesos para normalizar la situación en las comunidades afectadas.