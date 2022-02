Se reconstruirán 28 viviendas para damnificados de explosión en Xochimehuacan: MBH

El gobierno del estado ya inició acciones para construir nuevas viviendas para los damnificados en Xochimehuacan, pero en zonas que no son de peligros, serán 28, mientras que para otras 22 familias se tiene lista ya la reubicación en las inmediaciones de El Batán, expresó ayer el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

“Hay tres cosas distintas, estos son datos tomados de una reunión reciente que llevamos a cabo sobre este asunto, uno: el inicio de la reconstrucción de la viviendas que van a poder construirse en la zona donde fue la explosión, parece que son 28 según me acuerdo (…) y ahí está ya la licitación llevada a cabo para que se pueda empezar la reconstrucción y ya empezaron los trabajos de nivelación del terreno”, expresó el mandatario estatal

- Anuncio -

En seguida explicó: dos, el tema de la reconstrucción de un ducto de agua ahí en la avenida que quedó afectada (…), ahí no se puede llevar a cabo las obras que ya están aprobadas porque falta determinar si hay tomas clandestinas o no y faltan autorizaciones de Conagua, entonces ya entró a resolver esto Pemex y Conagua.

“Por último -abundó el mandatario- la construcción de los que van a hacer objeto de traslado, no me acuerdo si son 22 viviendas ahí o donde son 28 y donde son 22, ahí lo que estamos haciendo ya estamos llevando a cabo son los trabajos de urbanización, entonces estamos trabajando eso, no se ha parado”.

En otro tema, para ampliar el acceso a los servicios gubernamentales y facilitar la gestión de trámites a través del uso de tecnologías, el gobierno de Puebla puso en marcha, a partir de este mes, la expedición de la licencia digital de conducir en las modalidades de automovilista, motociclista o chofer particular, la cual tendrá la misma validez que la impresa.

- Anuncio -

Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta comentó que esta iniciativa es un avance y demuestra que su administración es eficaz y cercana a las y los poblanos.

A su vez, la secretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro explicó que el procedimiento para la licencia de conducir digital es a través del portal ventanilladigital.puebla.gob.mx y no tendrá costo -en su primera emisión- para aquellas personas que obtuvieron este documento a partir de febrero de 2020. Añadió que las y los interesados deben dirigirse a la categoría de “Licencias”, ubicando la opción “expedición de licencia digital “; posteriormente ingresar sus datos generales como CURP, nombre completo, código postal y correo electrónico.

Una vez generada, dijo, será remitida al correo electrónico del contribuyente, quien podrá consultarla en la aplicación “Licencia Digital Puebla”, en donde las autoridades de vialidad también verificarán su autenticidad, vigencia o situación administrativa.

Destacó que, a fin de mantener los registros biométricos actualizados, tales como fotografía, huellas dactilares y firma, las personas que opten por gestionar únicamente licencias digitales de conducir, en ningún caso podrán hacerlo por más de nueve años contados a partir de la fecha de haber obtenido la última licencia de conducir impresa, independientemente de la vigencia de la digital.

Una vez terminado dicho plazo, los interesados deberán acudir a cualquiera de las oficinas de licencias para efectuar la actualización de sus registros biométricos y realizar el trámite correspondiente de canje o reposición de licencia de conducir impresa conjuntamente con la digital, previo pago de los derechos establecidos en la Ley de Ingresos del Estado de Puebla.

Castro Corro aclaró que la licencia de conducir digital es intransferible y de uso exclusivo del titular de esta, la cual no podrá ser compartida, ni descargada por terceras personas, por lo que su uso indebido implica responsabilidad penal y administrativa.