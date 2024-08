Se quedó dormido y volcó la unidad que manejaba, el accidente se suscitó ayer en la Cuacnopalan-Oaxaca

Tehuacán. Por quedarse dormido mientras manejaba, un conductor volcó su unidad de carga pesada sobre la autopista Cuacnopalan-Oaxaca, accidente que le generó diversas lesiones que obligaron a hospitalizarlo en una clínica particular, mientras tanto su vehículo fue ingresado a un corralón.

Fue este jueves cuando se recibió un llamado de auxilio donde se informaba de la volcadura de un camión tipo Torton, a la altura del kilómetro 52, cerca de la zona conocida como El Trébol de Santa María Coapan, que es el entronque de esa vialidad con la carretera federal Tehuacán–Huajuapan de León, Oaxaca.

En el llamado de auxilio se informó que el conductor de la unidad volcada estaba lesionado, por lo cual al lugar se movilizó la ambulancia de Caminos y Puentes Federales (Capufe); al llegar los paramédicos auxiliaron al chofer, quien se identificó con el nombre de Daniel y dijo tener 38 años.

Al ser cuestionado sobre el origen del accidente, reconoció que el cansancio lo venció y se quedó dormido, lo cual hizo que perdiera el control de su vehículo mismo que se salió de la cinta asfáltica y terminó por recostarse sobre su costado derecho, del otro lado de la barra de contención; ante esa situación dijo que él ya no pudo maniobrar para impedir ese percance.

Por las lesiones que sufrió, Daniel tuvo que ser trasladado en la ambulancia de Capufe a una clínica particular de Tehuacán, donde se le brinda atención médica, al parecer las heridas sufridas no ponen en peligro su vida.

Al tratarse de una vialidad federal, fueron integrantes de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento del hecho y realizaron el peritaje correspondiente para determinar cómo ocurrió ese accidente.

Durante varios minutos la autopista suspendió la circulación vehicular, de manera parcial debido a las maniobras que se realizaron para efectuar el traslado con grúa del camión volcado a un corralón donde permanecerá mientras se realizan las indagatorias del percance y se deslindan responsabilidades.

La unidad accidentada iba con dirección al Estado de México, proveniente de Oaxaca, al parecer no llevaba carga, lo que pudo ser otro factor que contribuyó para que se propiciara la volcadura, ya que al no llevar peso la caja no logró sostenerse al momento de salir del asfalto.