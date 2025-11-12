Se posponen 50% de inversiones industriales previstas en Puebla para 2026

De seis grandes inversiones automotrices, metalmecánicas y de plásticos que se preveía llegaran a Puebla en este año, tres ya se pospusieron para 2026, mientras que el resto no han aterrizado y no se sabe si se consolidarán en lo que resta de 2025, indicó Carlos Sosa Spínola, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

El dirigente de los industriales no precisó los montos proyectados de los capitales que llegarían al estado, solo comentó que son “por varios millones de dólares”.

No obstante, para dimensionar el impacto se podría tomar como ejemplo la cancelación de la llegada de una factoría del ramo automotriz en el primer cuatrimestre del presente año, el mismo dirigente informó en su momento que la empresa tenía previsto invertir 10 millones de dólares y generar alrededor de 400 empleos.

La industria local observa el desarrollo de proyectos estratégicos en el sector manufacturero con cautela, puesto que la falta de certidumbre regulatoria y comercial ha frenado la materialización de nuevas inversiones. Los empresarios locales y extranjeros mantienen en vilo sus decisiones ante la incertidumbre en políticas arancelarias y económicas.

Carlos Sosa admitió que las tres compañías que evaluaron concretar su llegada durante este año han decidido aplazar sus planes ante la ausencia de condiciones favorables, en especial por la incertidumbre arancelaria que persiste en el país. Las restantes no tienen aún fecha definida, lo que retrasa el arribo de capital y la posible creación de empleos en la industria regional.

La postergación de la inversión representa un golpe, ya que afecta también a proveedores, talleres y pequeñas empresas que dependen del flujo económico de estos proyectos de gran escala.

Sosa reconoció que la expectativa para el resto del año es desfavorable y que los integrantes del sector han ajustado sus previsiones. “Yo creo que todo lo que se tenga planeado para este año no va a suceder”, señaló el dirigente industrial, al agregar que la resolución de la política de aranceles en Estados Unidos será determinante para la viabilidad de los proyectos.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación observa que la tendencia de las empresas es mantener sus planes en revisión, mientras esperan mejor certidumbre para invertir.

Dependiendo de la evolución de las condiciones económicas y comerciales, el panorama podría modificarse hacia el próximo año.

El sector industrial de Puebla se mantiene a la expectativa, buscando que el clima de confianza regrese y permita recuperar el ritmo de inversiones que por ahora permanece en pausa.

La falta de consolidación en proyectos estratégicos pudiera implicar un freno para la consolidación del sector automotriz, metalmecánico y de plásticos, que han sido motores clave para la economía regional.