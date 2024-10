Se podría proceder legalmente contra magistrados del TEEP que se extralimitaron al anular elecciones: Blancarte

El abogado Jorge Luis Blancarte Morales (JLBM) señaló que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) se extralimitó en sus funciones al anular las elecciones de Chignahuapan y Venustiano Carranza, y generó todo un “entuerto jurídico” por resolver con tanta premura, que el caso podría derivar en acciones legales contra los magistrados que avalaron la sentencia.

En alusión a la presidenta del TEEP, Idamis Pastor Betancourt, y al magistrado Israel Argüello Boy, quienes dieron su voto a favor de la nulidad, afirmó que se podrían iniciar procesos de responsabilidad administrativa en su contra e incluso un juicio político para promover su remoción.

En entrevista con La Jornada de Oriente, el especialista en procesos electorales, que ha fungido como representante partidista de Movimiento Ciudadano (MC) y Nueva Alianza (NA) aclaró que no conoce a detalle el litigio, pero la información que ha sido difundida deja ver que el TEEP juzgó dos veces un mismo asunto, proceder que está prohibido.

Recordó que Morena solicitó la anulación de ambos comicios, situación que ese instituto político logró en una primera sentencia del tribunal local; sin embargo, ésta fue revocada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual ordenó al Instituto Electoral del Estado (IEE) volver a computar los votos de esas elecciones.

En consecuencia, el IEE declaró presidentes municipales electos a Juan Lira Maldonado de Fuerza por México (FxM) en Chignahuapan y a Marco Valencia Ávila de la coalición PAN-PRI-PRD de Venustiano Carranza.

El entuerto jurídico

Explicó que el caso regresó al TEEP, porque Regeneración Nacional se inconformó con las constancias de mayoría entregadas a ambos excandidatos y la declaración de validez de esas elecciones.

“Lo que yo no tengo claro es si (en la impugnación) vuelven a expresar los mismos argumentos de inconformidad que ya se habían expresado en el juicio original, porque ahí sí yo creo que ya sería cosa juzgada (…) ahí sí ya no había posibilidad del tribunal local de volver a revisar causales de nulidad que ya le habían expresado en el primer escrito”, expuso.

JO- ¿Existe la posibilidad de que se haya extralimitado el tribunal local?

JLBM- Pues si revisó dos veces un mismo asunto, por las mismas causas, yo creo que sí, porque para eso existe la figura jurídica de la cosa juzgada (…) si reclamaron la nulidad de la elección por unas causales que después la sala regional dijo ‘no era para anular sino más bien para llevar a cabo el cómputo’ y luego vuelven a pedir la nulidad por las mismas causales que ya habían expuesto, yo creo que ahí ya había cosa juzgada.

JO- ¿Qué tipo de sanción puede haber en contra de los magistrados, en caso de que fallen contra ellos?

JLBM- Tendrían que promover juicios de responsabilidad administrativa, pero es relativo, porque las sentencias ahí están y la revocación de las sentencias en sí misma ya es una sanción, el hecho de que los tribunales superiores les corrijan la plana ya en sí mismo una sanción, pero si pudieran acreditar dolo o mala fe, pues eso ya tendría que ser motivo de un juicio a parte, de un juicio político de remoción, pero tendría que demostrarse que hubo dolo, está difícil que lo acrediten.

JO- Lo que sí podría generarse es un conflicto social en ambos municipios

JLBM- No pues imagínate, si al cuarto para la hora te dicen que el presidente municipal siempre no va a ser… es un problema, en sentido contrario fue el falló de la elección de Ixtepec, donde ganó el PRI, luego anula el TEEP y después el TEPJF regresa el triunfo… es otro estilo de resolver conflictos políticos y de no generar más problemas sociales.

