Se perfila posible planilla de unidad, encabezada por Lorenzo Rivera, para renovar el PRI en Puebla: Pozos

Existe la posibilidad de que el PRI Puebla renueve su Comité Directivo Estatal mediante una planilla de unidad encabezada por Lorenzo Rivera Nava, exedil de Chignahuapan, reconoció la secretaria general del partido, Delfina Pozos Vergara, quien subrayó que ella u otro militante también podrían asumir la dirigencia estatal. Pozos afirmó que su prioridad es contribuir a la cohesión interna del tricolor, más allá de si le corresponde o no encabezar la propuesta.

En conferencia de medios, la también diputada local informó que el próximo sábado sesionará el Consejo Político Estatal del PRI, órgano que definirá el método para elegir a la nueva dirigencia del PRI Puebla. Explicó que se valoran distintas rutas, entre ellas el registro de una sola planilla de unidad, con el fin de evitar fragmentaciones internas en el proceso de renovación partidista.

Detalló que esta eventual planilla de unidad podría concretarse en una reunión con el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como Alito, quien tendría un papel relevante en la definición de acuerdos internos. Señaló que una opción es que el consejo avale que se registre una sola fórmula para la dirigencia, siempre y cuando exista consenso entre las partes involucradas.

Pozos precisó que, una vez que el Consejo Político estatal determine el método de selección, se fijará la fecha para la elección de la nueva dirigencia, la cual podría trasladarse a los primeros días de 2026. Consideró que este calendario daría margen para construir acuerdos políticos y garantizar que el relevo se lleve a cabo con la mayor legitimidad posible.

En su opinión, el método más idóneo para elegir al próximo presidente estatal del PRI es el voto de los consejeros, al considerarlo una vía democrática y representativa de las distintas expresiones del partido. No obstante, aceptó que una planilla de unidad también puede ser un mecanismo válido si surge de un acuerdo amplio y transparente entre las y los priistas.

“Si se determina que es una planilla de unidad, entonces se registra esa planilla, se dictamina y posteriormente toma protesta la nueva dirigencia”, expuso la secretaria general priista al explicar el procedimiento interno. Agregó que, aunque no encabece la fórmula, estaría de acuerdo con integrarse a una planilla de unidad porque su interés central es sumar a su partido y fortalecer al PRI en la entidad.

En octubre pasado, Lorenzo Rivera Nava, exalcalde de Chignahuapan, rechazó ser el candidato del presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, para la dirigencia estatal del partido, aunque reconoció su cercanía política con él.

En entrevista, Rivera Nava afirmó que todos los aspirantes contribuyen al fortalecimiento del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero sostuvo que no cuenta con el respaldo del dirigente nacional. “Tengo fortalezas y debilidades, pero estoy animado de poder ser considerado; la militancia lo decidirá. No soy el candidato de Alito, he colaborado con él, tengo comunicación con él, pero no ha dado su espaldarazo ni para mí ni para nadie”, subrayó.

El priista señaló que el método para designar al nuevo dirigente, ya sea elección abierta o convención de delegados, no es determinante, pues ambos representan mecanismos democráticos que deben respetar la voz de la militancia.

