Se movilizan en Texmelucan y Puebla capital padres del Cendi por despido de docentes

Padres de familia y personal del Centro de Desarrollo Infantil (Cendi) “Diego Rivera” en San Martín Texmelucan intensificaron sus protestas este jueves con bloqueos viales en ese municipio, la capital poblana.

Las acciones tuvieron como objetivo denunciar el presunto mal manejo de recursos en la institución y exigir la reincorporación de al menos 19 docentes y trabajadores administrativos despedidos de forma que consideran injustificada.

Desde temprana hora, los manifestantes se apostaron en la entrada principal de Texmelucan. a la altura de la antigua distribuidora de autómóviles Nissan y la estación de bomberos, provocando afectaciones considerables al tránsito local.

Portando pancartas y lanzando consignas, los inconformes demandaron explicaciones claras por parte de las autoridades educativas ante la falta de transparencia en la gestión del Cendi.

De acuerdo con testimonios de madres y padres, la salida del personal ha dejado sin atención educativa a más de 280 menores, cuyas edades oscilan entre uno y 12 años.

Los inconformes señalaron que el recorte de personal ha tenido un impacto directo en la calidad del servicio, afectando gravemente el desarrollo y seguridad de los menores atendidos por esta institución pública.

En respuesta a las movilizaciones, la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla emitió un comunicado en el que aseguró que está brindando acompañamiento a las familias afectadas y se mantendrá vigilante para garantizar el derecho a la educación de los niños y niñas inscritos en el centro.

No se reportaron incidentes mayores durante las primeras horas de las manifestaciones, aunque las autoridades locales recomendaron a la población tomar precauciones ante posibles interrupciones viales.

