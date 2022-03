Se manifiestan trabajadores del Hospital General de Tehuacán, piden destitución de directivos

Tehuacán. Personal de enfermería, así como pasantes de diferentes áreas del Hospital General de Tehuacán, se manifestaron para dar a conocer que en ese nosocomio se ejerce acoso laboral, además de que trabajan con una serie de carencias, lo que complica la atención correcta hacia los pacientes.

La tarde de ayer, decidieron detener sus labores para informar que desde que tomaron posesión los nuevos directivos, se incurre en actos de hostigamiento hacia el personal, como es el cambio de áreas, a pesar de que varios tienen especialidades que se deberían tomar en cuenta.

Indicaron que la mayor inconformidad es hacia el director y los jefes de enfermería, que ignoran las habilidades del personal, además de ensañarse con reportes sin razones reales contra quienes se atreven a manifestar su desacuerdo por esas acciones.

Asimismo, aseguraron que se han descuidado las medidas de cuidado contra la Covid-19 y se niegan a proporcionarles cubre bocas KN95 para el personal, con lo cual se pone en riesgo la vida de los trabajadores.

Hay muchas carencias explicaron al manifestar que de sus propios recursos tienen que comprar materiales e insumos como son las sondas orogástricas para recién nacidos “hay ventiladores que no funcionan, ya no llega el personal encargado de revisarlos y no se da mantenimiento para el equipo médico”.

Cuando se hace el reporte a los directivos, la única respuesta es que lo están gestionando y de esa manera se desentienden de toda responsabilidad para dotar al hospital de lo necesario para que los pacientes estén atendidos

Con castigos, gritos, reportes y hasta amenazas de despido, enfatizaron, los superiores actúan en contra del personal y cuando se rebelan realmente cumplen esas advertencias; ya dieron de baja a algunos, indicaron.

Las quejas ya se presentaron tanto a la Secretaría de Salud como a instancias de Derechos Humanos, con el objetivo de que se ponga un alto a esas acciones, para lo cual consideran necesario el cambio de esos directivos, pues enfatizaron que esos problemas surgieron a partir de que tomaron posesión los nuevos directivos, entre ellos los jefes de enfermería, Juan Manuel Rodríguez Cortés y Perla Esmeralda Moreno.