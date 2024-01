Se le encarga a Concesiones Integrales el saneamiento de aguas residuales del rastro de la capital

La empresa Concesiones Integrales saneará las aguas residuales de la Industrial de Abasto de Puebla, mejor conocido como Rastro Municipal, para lo cual se construirá un colector del líquido para que sea saneado en las plantas tratadoras de la empresa las cuales funcionan a la mitad de su capacidad.

El alcalde, Adán Domínguez Sánchez, justificó la decisión que se realiza a través de un convenio firmado entre la empresa y el ayuntamiento de la ciudad de Puebla, debido a que se utilizaba un “método obsoleto” a través de químicos para tratar las aguas residuales de la industrial de abastos antes de verterlas al río Atoyac.

A decir del director de la Industrial de Abasto, Joaquín Téllez, a través del convenio Concesiones Integrales no hará un cobro adicional por el tratamiento de las aguas residuales.

Afirmó que el convenio establece que este servicio quedará incluido en el cobro normal que la empresa le hace al ayuntamiento de la ciudad de Puebla cuyo costo no aclaró.

Por su parte, Rosa Aurora Pérez, directora jurídica de la empresa, informó que el rastro contará con un colector y medidores de descarga, pero no aclaró cuál será la inversión.

Sostuvo que no se construirá una planta de tratamiento para el rastro particular si no que todas las descargas residuales irán a las plantas de tratamiento de la concesionaria.

“Todo lo que se invierte es para nuestras plantas de tratamiento. Traemos una inversión considerable este año. El rastro va a contar con un colector, con medidores de descarga” subrayó.

Cabe subrayar que Concesiones Integrales ha sido cuestionada e incluso demandada por colectivos por el saneamiento nulo o ineficiente de las aguas residuales en el municipio.

Asimismo, la empresa confesó a la juez Quinto de Distrito que de noviembre de 2019 a junio de 2023 dejó de sanear mil 300 litros por segundo de aguas negras en sus cinco plantas tratadoras, lo que equivale a una disminución de 54 por ciento, reveló en septiembre pasado, René Sánchez Galindo, promotor de la demanda colectiva contra la firma.

En conferencia de medios, el activista subrayó que como parte del juicio en su contra, la empresa informó que en noviembre de 2019 saneaba 2 mil 419 litros por segundo, mientras que casi cuatro años después, en julio de 2023, el volumen saneado fue de mil 109 litros por segundo.

Es decir, en cuatro años el volumen de saneamiento se redujo mil 300 litros en las cinco plantas tratadoras, ubicadas en el municipio y la zona conurbada.

Cabe recordar que la Colectiva por el Bienestar Social denunció la existencia de al menos tres descargas ilegales de aguas residuales, de las que emana espuma tóxica, en las colonias Viveros del Valle Santa Bárbara y El Cristo, denunció la Colectiva por el Bienestar Social.

A través de sus redes sociales la colectiva subió videos en los que se observa la alta presencia de contaminantes en forma de espuma, lo que evidencia la falta de tratamiento por parte de la concesionaria.

A decir de los vecinos de estas colonias las descargas se realizaban en el pasado comúnmente al atardecer o durante la madrugada, sin embargo, en las últimas semanas de 2023 y la primera de este año es muy evidente la espuma a cualquier hora del día, además de un olor fétido que emana de las aguas.