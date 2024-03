Se investigarán a todos por el caso del normalista asesinado: AMLO

La Paz, Baja California Sur. Luego del asesinato de un normalista de Ayotzinapa la semana pasada en Guerrero a manos de un policía, “se va a investigar a todos —incluidos a los uniformados y a los funcionarios del gobierno estatal que ayer fueron separados de sus cargos por estos hechos—, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador; que a la par dio su respaldo a la gobernadora Evelyn Salgado.

En la mañanera de este viernes que se realizó en La Paz, el mandatario federal indicó que hay dos detenidos por el homicidio del normalista Yanqui Kothan Gómez Peralta, el pasado 7 de marzo, y que uno más —que se dio a la fuga— está siendo buscado.

“Pero no sólo eso, sino la gobernadora, y nosotros la apoyamos, a la gobernadora de Guerrero que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de seguridad (general Rolando Solano Rivera) y al secretario de Gobierno (Ludwing Marcial Reynoso Núnez), y también están solicitando que el Congreso (del estado), que de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal (Sandra Luz Valdovinos), porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie. Cero corrupción y cero impunidad. Se va a investigar a todos, está abierta la investigación”, subrayó.