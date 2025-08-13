Se investigará por qué les pagan a 10 pesos la jornada a internas del penal de Serdán: Sedetra

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, indicó que revisarán la situación de presas del penal de Ciudad Serdán, en donde, de acuerdo al colectivo Feministas de Izquierda 19 de Marzo, les pagan 10 pesos por jornadas laborales de hasta 12 horas.

Según la agrupación, las denuncias de las internas describen condiciones laborales degradantes: algunas mujeres trabajan en talleres manufactureros con el único compromiso verbal de una remuneración mínima y enfrentan la ausencia de contratos, de seguridad social y de posibilidades reales de capacitación.

La mayoría trabaja sin las garantías mínimas que marca la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que el trabajo penitenciario debe ser digno y bien remunerado.

El colectivo denunció que al menos 640 reclusas permanecen en situación de vulnerabilidad al percibir pagos inferiores incluso al salario mínimo vigente. Estas condiciones —refieren— agravan la desigualdad dentro de la prisión y dificultan que el trabajo sea una verdadera herramienta de reinserción social.

En respuesta, Víctor Gabriel Chedraui aseguró que el caso de Serdán será revisado inmediatamente por la dependencia a su cargo y, de ser necesario, serán expulsadas del centro de reinserción las personas o empresas que estén violentando los derechos laborales.

“El tema de Ciudad Serdán, la verdad es que sí nos llamó mucho la atención y ya estamos trabajando en eso. En estos días tiene que haber (intervención directa), tenemos que identificar bien la problemática”, señaló en entrevista.

Por otra parte, indicó que se conformará un Comité para las Personas Privadas de su Libertad, que analizará las condiciones bajo las cuales trabajan los reos de todas las cárceles de Puebla.

Chedraui precisó que este grupo estará integrado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, diferentes organizaciones civiles y empresarios.

También mencionó que ya solicitó que se le proporcione una lista de empresas o empleadores en los penales poblanos, y abrió la posibilidad de que puedan entrar otras, pero deberán garantizar todas las prestaciones de ley y remuneración justa a las personas privadas de su libertad.

“Atraer empresarios que les compren, pero a precios (justos), primero pagarles como si estuviéramos fuera y sobre todo que el trabajo sea digno Ya hemos estado trabajando para que, por decir, empresas que se dedican al peluche pudieran ingresar. Estamos haciendo toda la tramitología, pero luego no nos gusta hablar hasta que no esté”, puntualizó.

El caso de Ciudad Serdán es visto como un parteaguas, pues organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos insisten en que la revisión debe extenderse a todos los centros de reclusión, para frenar cualquier forma de abuso o explotación y lograr cambios estructurales en el sistema penitenciario local.

