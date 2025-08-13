Miércoles, agosto 13, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Se investigará por qué les pagan a 10 pesos la jornada a internas del penal de Serdán: Sedetra

Patricia Gutiérrez Rodríguez

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, indicó que revisarán la situación de presas del penal de Ciudad Serdán, en donde, de acuerdo al colectivo Feministas de Izquierda 19 de Marzo, les pagan 10 pesos por jornadas laborales de hasta 12 horas. 

Según la agrupación, las denuncias de las internas describen condiciones laborales degradantes: algunas mujeres trabajan en talleres manufactureros con el único compromiso verbal de una remuneración mínima y enfrentan la ausencia de contratos, de seguridad social y de posibilidades reales de capacitación.  

La mayoría trabaja sin las garantías mínimas que marca la Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que el trabajo penitenciario debe ser digno y bien remunerado.  

El colectivo denunció que al menos 640 reclusas permanecen en situación de vulnerabilidad al percibir pagos inferiores incluso al salario mínimo vigente. Estas condiciones —refieren— agravan la desigualdad dentro de la prisión y dificultan que el trabajo sea una verdadera herramienta de reinserción social. 

En respuesta, Víctor Gabriel Chedraui aseguró que el caso de Serdán será revisado inmediatamente por la dependencia a su cargo y, de ser necesario, serán expulsadas del centro de reinserción las personas o empresas que estén violentando los derechos laborales.  

“El tema de Ciudad Serdán, la verdad es que sí nos llamó mucho la atención y ya estamos trabajando en eso. En estos días tiene que haber (intervención directa), tenemos que identificar bien la problemática”, señaló en entrevista. 

Por otra parte, indicó que se conformará un Comité para las Personas Privadas de su Libertad, que analizará las condiciones bajo las cuales trabajan los reos de todas las cárceles de Puebla.  

Te recomendamos: Mujeres acusan falta de atención psicológica para sus hijos y maltratos en el penal de Ciudad Serdán

Chedraui precisó que este grupo estará integrado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, diferentes organizaciones civiles y empresarios. 

También mencionó que ya solicitó que se le proporcione una lista de empresas o empleadores en los penales poblanos, y abrió la posibilidad de que puedan entrar otras, pero deberán garantizar todas las prestaciones de ley y remuneración justa a las personas privadas de su libertad.  

Atraer empresarios que les compren, pero a precios (justos), primero pagarles como si estuviéramos fuera y sobre todo que el trabajo sea digno Ya hemos estado trabajando para que, por decir, empresas que se dedican al peluche pudieran ingresar. Estamos haciendo toda la tramitología, pero luego no nos gusta hablar hasta que no esté”, puntualizó. 

El caso de Ciudad Serdán es visto como un parteaguas, pues organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos insisten en que la revisión debe extenderse a todos los centros de reclusión, para frenar cualquier forma de abuso o explotación y lograr cambios estructurales en el sistema penitenciario local. 

Puedes consultar: Tras denuncias ciudadanas, la CDH visita penal femenil de Ciudad Serdán

Temas

Más noticias

Nacional

Segunda entrega masiva: México traslada a 26 delincuentes a EU

La Jornada -
Gustavo Castillo y Emir Olivares Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron...
Nacional

Aunque es tiempo de mujeres persiste misoginia y machismo: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Aunque en México es tiempo de mujeres, en el país persiste la misoginia y el machismo, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum...

Últimas

Últimas

Relacionadas

00:01:36

Van a investigar por qué solo les estan pagando 10 pesos la jornada a internas del penal de Ciudad Serdán

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui, indicó que revisarán la situación de presas del penal de...
00:00:54

Sedetra califica como marginal el descenso de empleos formales en Puebla en 2025

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La reducción de empleos formales en Puebla durante los primeros siete meses de 2025 es marginal, aseguró el secretario de Desarrollo Económico y Trabajo...
00:02:07

Ningún funcionario de Puebla está involucrado en presunta extorsión contra Simón Levy: Sedetra

Yadira Llaven Anzures -
No hubo ningún funcionario del actual gobierno del estado de Puebla que esté involucrado en la extorsión contra el empresario Simón Levy o la...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025