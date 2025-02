Se investigan corrupción por manejo de 50 mdp en rehabilitación de la Constancia Mexicana, revela Armenta

El gobernador Alejandro Armenta Mier reveló este lunes que hubo corrupción en el manejo de los 50 millones de pesos en la rehabilitación del Complejo Museístico la Constancia Mexicana, que fue reinaugurada hace apenas cuatro meses durante la gestión de Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

En conferencia de prensa, efectuada en las instalaciones de la Academia Militarizada “Ignacio Zaragoza”, advirtió, sin mencionar nombres, que no perseguirá a nadie, pero tampoco será “tapadera” de nadie.

“Es un tema delicado porque como decía el presidente ‘mi pecho no es bodega’, de verdad hubo corrupción y se está investigando. No hay persecución, pero tampoco hay omisión, quien cometió fraude, delitos o actos irregulares se va a actuar, no somos tapadera de nadie”, sentenció.