Se inicia la recuperación económica. La pandemia de la corrupción. Aumenta el financiamiento a los partidos políticos…Pd.

Se inicia la recuperación económica

A lo largo del gobierno de la Cuarta Transformación, pocas veces han coincidió las perspectivas económicas del Presidente Andrés Manuel López Obrador y las apreciaciones del Banco de México (Banxico). Sin embargo, esta vez han coincidido en una buena noticia: la actividad económica ha iniciado su reactivación. Para el Presidente, la crisis ya tocó fondo y se inicia la recuperación; por su parte, Banxico, al anunciar el 14 de agosto, una nueva disminución de la tasa de referencia que quedó en 4.5 por ciento, confirmó el inicio de la recuperación de la economía. Por lo pronto, según datos del IMSS, en los primeros 15 días de agosto, se han recuperado 52 mil 455 empleos.

Lamentablemente, la destrucción del Estado, fraguada a lo largo de la era neoliberal, hizo que el crecimiento económico dependiera menos de la inversión pública y mucho más de la privada, al grado que, de acuerdo con datos proporcionados por el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, la iniciativa privada, nacional y extranjera, invierte siete veces más que el sector público. Esa es la realidad a la cual hay que encontrarle solución y que en ocasiones no se comprende y se exigen cosas deseables pero limitadas por lo posible.

La corrupción todo lo invadía

La corrupción en México creció amparada por la impunidad de la cual gozaban quienes utilizaban esquemas –no siempre sofisticados, sino burdos, rayando en el cinismo- para obtener recursos de origen ilícito. Como no recordar a aquel Presidente municipal de San Blas, Nayarit, al que se acusó de robar recursos del erario mientras fue Presidente, que aceptó su culpa y se justificó diciendo: “si robe, pero nomás poquito.” Muchos, cómo no, festejaron “la puntada” y no pasó nada. Bueno si pasó, se lanzó como candidato a presidir por segunda vez el municipio…y ganó arrolladoramente “porque robaba, pero haca obra.” Volvió a gobernar, sin dejar de robar siguiendo la sentencia: “si no hay obra, no hay sobra.” Aún más, obtuvo la distinción de “Alcalde del Año 2014”, otorgada por una asociación de Dubái, “en reconocimiento a su labor como representante del municipio de San Blas.” Una vez que le fue entregada la distinción, que debió haberle costado una buena lana, el edil dedicó su premio al entonces Presidente Enrique Peña Nieto. Todo esto viene a cuento por el video que se filtró donde se muestra funcionarios panistas, entre otros, quien fungía como secretario particular del gobernador panista de Querétaro (que lo cesó de inmediato, y dijo “no saber nada de lo que hacía su empleado”, que lo era desde sus andanzas en el Senado) y otro, que fue secretario técnico en la comisión de Administración del Senado, cuando presidía esa cámara Ernesto Cordero. Así es que los panistas no sólo ven al gobierno como espacio para hacer negocios privados con recursos públicos, sino también como fuente de rápido enriquecimiento robando, sí, pero “no más poquito”, aunque muchas veces es muchito,

Aumenta el financiamiento a los partidos políticos…

Sin discutir las razones que justifiquen la obscena magnitud de los recursos destinados a financiar la actividad de los partidos políticos registrados, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó por unanimidad, el vienes 7 de agosto pasado, el financiamiento público a los ocho partidos políticos con registro electoral, que viven todos una crisis política y credibilidad de tal magnitud que algunos analistas dudan de la eficacia que para la democracia electoral pueda tener el sistema actual de partidos.

De acuerdo con lo aprobado, los partidos podrán disponer el año próximo de 7 mil 226 millones de pesos, cantidad superior en mil 984 millones de pesos, respecto del financiamiento otorgado en 2019, cuando la cifra alcanzó 5 mil 239 millones de pesos, es decir, de un año a otro, con una inflación anual que apenas llegó al 3%, los recursos asignados a los partidos aumentaron 38%. Quizá no haya un mejor negocio en México que un partido político. Y falta la cantidad que habrá de entregarse a las organizaciones a las que el INE otorgue el registro.

Los consejeros del INE, alegan que, para determinar la cantidad total, sólo aplican la fórmula contenida en la Constitución, consistente en multiplicar el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para luego distribuir los recursos de la siguiente forma: 30% de manera igualitaria y el 70% de acuerdo a los votos obtenidos por los partidos en la última elección de diputados. Pero si sólo hacen cuentas, a qué vienen los enormes y disparatados sueldos que se asignan los consejeros y que defienden a golpe de amparos, porque eso de que fiscalizan el gasto de los partidos es una especie de cuento que, por los recursos de fuentes poco claras que han fluido hacia diversos partidos, hoy en agonía, es difícil de creer, más bien parece una broma de mal gusto.

Finalmente, a Morena le corresponden mil 700 millones de pesos, pero renunció al 50% (ningún otro partido cedió un quinto); al PAN, 943 millones; el PRI alcanzó 888 millones; 438 se irán al PRD (lo que explica por qué su spot donde, en tono amenazante, le dice al Presidente Andrés Manuel López Obrador: “al INE lo toques.” Lo cual indica que no son malagradecidos con su proveedor); el Verde, tendrá 418 millones; el Movimiento Ciudadano, 403 y, finalmente, al PT le asignaron 384 millones de pesos. ¿Cuál crisis? ¿Cuál austeridad? Eso es para otros.

Pd. ¿Qué hacía el INE mientras fluían cantidades exorbitantes de dinero a la campaña de Peña Nieto?