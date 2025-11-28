Se han instalado mil cámaras de seguridad en 308 colonias de la capital: García Parra

El gobierno estatal ya instaló mil cámaras de seguridad en 308 colonias de las 16 juntas auxiliares de la capital poblana, como parte de los esfuerzos coordinados entre los tres niveles de gobierno para mantener la tendencia a la baja en delitos como el robo de vehículos y a negocios, la trata de personas, los homicidios y las desapariciones, informó el coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra.

En este sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Sánchez González, reconoció que, pese a estos avances, “aún queda mucho trabajo por hacer”, por lo que exhortó a los 217 municipios a utilizar de manera correcta el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), a fin de equipar y capacitar adecuadamente a sus cuerpos policiales.

Profundizando en ello, García Parra sostuvo que las cámaras de seguridad con alarmas vecinales fortalecen la capacidad de reacción ante hechos delictivos, ya que están directamente conectadas al C5i. A su consideración, estas medidas permitirán mantener la tendencia decreciente de diversos delitos de alto impacto en el estado y la zona metropolitana.

Sobre estos indicadores, la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, afirmó que entre enero y octubre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, los robos de vehículos disminuyeron 8.8 por ciento; la trata de personas, 48.5 por ciento; y la desaparición de personas, 8.8 por ciento.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, informó que entre el 15 de octubre y el 25 de noviembre se logró retirar 48 “cámaras parásito” vinculadas a bandas delictivas o grupos del crimen organizado en cuatro puntos de la capital poblana: el Centro Histórico, la colonia Maravillas y las juntas auxiliares Ignacio Romero Vargas y San Baltazar Tetela.

La principal preocupación de las autoridades sobre estos dispositivos radica en que dichos aparatos son utilizados para vigilar el movimiento de los cuerpos de seguridad y alertar a los responsables de diversos delitos sobre la presencia policial en las colonias donde operan.

En este contexto, se han realizado poco más de 4 mil operativos, entre los que destacan los rescates de personas extranjeras en situación irregular, así como la continuidad del operativo Roma, que tiene por objetivo verificar que los motociclistas circulen con la documentación correspondiente.

Cabe recordar que desde hace meses se ha registrado el uso recurrente de este tipo de vehículos en la comisión de delitos como asaltos a transeúntes y homicidios relacionados con ejecuciones directas.