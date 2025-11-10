Lunes, noviembre 10, 2025
Se habilitan 24 refugios temporales en 19 municipios de Puebla, ante impacto de Frente Frío 13

Personal de Protección Civil
Personal de Protección Civil.
Yadira Llaven Anzures

Ante el impacto del Frente Frío 13, la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres informó este lunes que, ha implementado un operativo con la instalación de 24 refugios temporales distribuidos en 19 municipios, principalmente de la Sierra Nororiental del estado.

El coordinador Estatal, Bernabé López, informó que, hasta el momento, se mantiene un saldo blanco en la entidad, pese a las lluvias, fuertes vientos y un descenso considerable de la temperatura.

Por instrucciones del gobierno federal y estatal, destacó que se estableció un Puesto de Mando en el municipio de Teziutlán desde el pasado 8 de noviembre, con la participación de los tres niveles de gobierno, para garantizar una atención inmediata y coordinada a cualquier eventualidad.

Para proteger a la población más vulnerable ante las bajas temperaturas, dijo que el gobierno estatal ha implementado un operativo con la instalación de 24 refugios temporales distribuidos en 19 municipios de la Sierra Nororiental.

Expuso que estos “dormitorios seguros” se encuentran activos en el marco de la temporada invernal en 65 municipios de las regiones de Zacatlán, Cuetzalan, Tehuacán, Tepeaca, Tepexi de Rodríguez, Atlixco, Ciudad Serdán y Huauchinango.

El funcionario estatal precisó que el personal de Protección Civil y del Sistema Estatal DIF realiza recorridos nocturnos en las calles para detectar a personas en situación de calle y llevarlas a estos refugios.

Además, agregó que en los albergues se les proporciona comida caliente, cobijas, colchonetas, y kits de limpieza y aseo personal.

Recomendaciones y vigilancia constante

El titular de Protección Civil reiteró que, de acuerdo con los pronósticos, se espera que los efectos más fuertes del Frente Frío número 13 se presenten durante este lunes.

Hizo un llamado a la ciudadanía a abrigarse bien y consumir más calorías y líquidos.
Extremar precauciones al conducir y transitar por caminos; y evitar cruzar cauces de ríos y arroyos, y no arrojar basura en las calles.

Pidió también a la población que se mantenga informado a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.

Bernabé López recordó que el personal de la Coordinación trabaja 24 horas al día, los 7 días de la semana, para atender cualquier emergencia en la entidad.

