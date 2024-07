Se ha combatido la delincuencia y ha disminuido la violencia: Sheinbaum

Néstor Jiménez

Ciudad de México. El gobierno mexicano ha detenido y extraditado a diversos personajes de la delincuencia organizada. “No es que no se haya hecho nada. Tan es así que ha disminuido la violencia”, sostuvo este martes la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Luego de la captura en Estados Unidos de los narcotraficantes Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, que se realizó en medio de versiones encontradas sobre posibles negociaciones entre el gobierno del país vecino con Guzmán López, hijo del exlíder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán Loera, la morenista se pronunció por pedir más información, y apuntó que hasta el momento han sido “escuetos” los datos proporcionados por las autoridades estadunidenses.

“Tiene que haber información. Ayer escuché el informe que dio la Secretaria de Seguridad de la carta que envía Estados Unidos, que hasta ahora es lo que conocemos. Es escueto pero ahí dice que no conocían de la entrega hasta el jueves por la mañana, eso es lo que ellos están planteando como información oficial a México. Ayer estuve leyendo otras interpretaciones pero lo único que tenemos en este momento es la información oficial de la embajada de Estados Unidos al Fiscal General de la República. Entonces, hay que seguir pidiendo información”.

A la vez, defendió la actuación que ha tenido el gobierno federal en materia de seguridad durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y esta crítica que hay de que México no intervino (en la detención de Zambada), hay que decir la verdad siempre. México ha detenido a diversos personajes de la delincuencia organizada. Ahora con el gobierno del presidente López Obrador y el actual Fiscal, los ha extraditado, no es que no se haya hecho nada. Tan es así que ha disminuido la violencia”, agregó.

Consultada sobre este caso en conferencia de prensa, también, llamó a “no especular” ante este tema.

Entre los temas que abordó en su casa de transición, señaló que entre las 20 iniciativas, la mayoría de reformas de constitucional que abordará el Congreso de la Unión, se perfila que primero se discutirá la del Poder Judicial, seguida de las relacionadas con los pueblos indígenas y afroamericanos, así como programas sociales.

Será después de ello cuando se analice el resto, entre ellas de órganos autónomos. Insistió que no se propone desaparecer sus funciones, sino incluirlos dentro de diversas secretarías. Sobre la reforma al Poder Judicial, apuntó que “se está trabajando en algunas modificaciones, entiendo, a la propuesta original”, pero recalcó que la elección de jueces fue un mandato de la población expresada en las pasadas elecciones.

Anuncia inversiones por 40 mmdd

Sheinbaum Pardo anunció además que “hay programada inversión en nuestro país por más de 40 mil millones de dólares”, previstas para concretarse en lo que resta de 2024 y a lo largo de 2025. Expuso que el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, ha trabajado en el tema de las inversiones, así como de los polos de desarrollo previstos para los próximos años.

En tanto, sobre el reciente anuncio de la empresa Tesla, de suspender su proyecto que había anunciado en México hasta concluir las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, dijo no tener información de la situación financiera de esa compañía, pero “hay que ver en el futuro que pasa con Tesla, no es que se haya cerrado esta posibilidad, evidentemente el tema electoral siempre influye, vamos a esperar el resultado de la elección en Estados Unidos, y el próximo año puede generarse distintas opciones”.

A la vez, destacó que el candidato republicano Donald Trump, quien busca regresar a la Casa Blanca, ha indicado que el tratado comercial con México y Canadá “es muy bueno, que ni siquiera debería revisarse” y no pretende una revisión.

También, se refirió a la restricción que busca el gobierno para el uso del glifosato en la producción alimentos. Aclaró que en conjunto con este herbicida, se debe revisar otros agroquímicos.

“Se puso mucho énfasis en el glifosato, pero hablando con Julio Berdegué, que es el próximo secretario, él me enseñó una serie de productos que están prohibidos, por ejemplo, el glifosato no está prohibido en otros lados necesariamente, en cambio hay otros productos que ya están prohibidos en otros lugares del mundo, incluso Estados Unidos, y que se siguen usando en México. Entonces, no sólo es en particular este producto, sino que hay que generar una revisión y en la medida de lo posible generar consensos”.

En su casa de transición, Sheinbaum Pardo adelantó que el próximo fin de semana tendrá actividades con el presidente López Obrador en Chiapas, Tabasco y Veracruz. Tras concluir el fin de semana, restarán cinco estados más para que haya recorrido todo el país de nueva cuenta. Indicó que después de ello seguirá acompañando al presidente en diversas inauguraciones.